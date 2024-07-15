تمتع بمشاهدة الأفلام الوثائقية من خلال قناة ناشيونال جيوغرافيك

هل فكرت يومًا أن تتعرف على الطبيعة؟ لا شك أن كلًا منا يحب الطبيعة ويريد أن يرى ما يحدث فيها، وهذا ما سوف تحصل عليه عندما تقوم بالبحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على مختلف الأقمار، حيث تقدم القناة العديد من الأفلام الوثائقية الخاصة بالطبيعة كعالم الحيوانات وعالم النباتات، بالإضافة إلى أنها تقدم أيضًا بعض البرامج التعليمية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على مختلف الأقمار الصناعية

حققت قناة ناشيونال جيوغرافيك شعبية لا بأس بها في فترة قصيرة، إذ أنها تقدم عدد متنوع من البرامج التي يرغب الكثيرين في رؤيتها بفضل المحتوى الذي يتم بثه كالتعمق في الأسرار الخاصة بالطبيعة، لهذا إن كنت ممن يبحثون عن أسرار الطبيعة، فيجب عليك أن تحمل قناة ناشيونال جيوغرافيك من خلال التردد التالي:

تردد ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

التردد: 12467.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔

الجودة: HD.

تردد ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات:

التردد: 11084.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD.

طريقة إيجاد قناة ناشيونال جيوغرافيك بالتردد

يمكنك تثبيت قناة ناشيونال جيوغرافيك على التلفاز الخاص بك من خلال الخطوات التالية: