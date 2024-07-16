دعاء قبل الافطار… فضل صيام يوم عاشوراء 2024

بعد فترة قصيرة، سيحين وقت صيام يوم عاشوراء في عام 2024، وهو اليوم العاشر من شهر المحرم في التقويم الهجري يعتبر هذا الصيام سنة مؤكدة من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أنه يمكن أن يكفر ذنوب السنة السابقة لذا يقوم المسلمون بالصيام في هذا اليوم وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

فضل صيام يوم عاشوراء 2024

ذكر في فضل صيام يوم عاشوراء قول ابن عباس رضي الله عنهما: عندما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة ورأى اليهود صائمين يوم عاشوراء، قال: “ما هذا؟”، فأجابوا: “هذا يوم صالح، يوم نجى الله بني إسرائيل من أعدائهم، فصامه موسى”، فقال: “فأنا أحق بصيامه منكم”، ثم صامه وأمر بصيامه.

سبب صيام يوم عاشوراء

السبب الأساسي وراء تشريع صيام يوم عاشوراء هو أن الله تعالى أنقذ نبينا موسى وشعب بني إسرائيل من قوات فرعون عندما شق الله البحر لموسى في هذا اليوم، مما أدى إلى نجاتهم وغرق فرعون وجنوده لذا، صام موسى في هذا اليوم كتعبير عن الشكر لله على النجاة يعتبر يوم عاشوراء يومًا عظيمًا ومباركًا في التقويم الهجري، حيث رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذه النجاة لم تكن حكرًا على موسى وشعبه فقط، بل كانت لأهل الإيمان بشكل عام.

ماذا حدث في يوم عاشوراء؟