متطلبات التسجيل في سكنات عدل 3 وطريقة التسجيل

شرعت الحكومة الجزائرية في توفير فرص سكن للمواطنين، وذلك عن طريق مساعدة وزارة الإسكان والعمران، حيث تم طرح عدد كبير من شقق الإسكان لمحدودى الدخل، وتم إتاحة رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 لكي يتمكن كل المستحقين من التقديم في المشروع السكني حتى يكون له فرصة للحصول على شقة.

سكنات عدل 3 الجزائر 2024

تبذل وزارة الإسكان والعمران قصارى جهدها حتى تتمكن من مساعدة كافة المواطنين ذوات الدخل المنخفض والدخل المتوسط، ولكن لابد من توافر الشروط الخاصة بالتقديم، ويمكنك التسجيل عن طريق إتباع الآتي:

قم بفتح الموقع الرسمي وكالة عدل.

اضغط على إنشاء حساب جديد.

أدخل البيانات الخاصة بك التي يتطلبها الموقع مثل الاسم والسن والبريد الإلكتروني.

بعد ذلك قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور التي قمت باختيارها.

ثم اختر عدل 3.

قم بملء الخانات الفارغة بالبيانات اللازمة وتأكد من الكتابة بشكل صحيح.

ثم قم بإرفاق كافة المستندات التي حددتها وزارة الإسكان والتعمير.

اضغط على إرسال.

انتظر قليلًا حتى يتم إرسال رسالة إليك تأكد عملية التسجيل وتخبرك برفض أو قبول طلبك.

متطلبات التسجيل في سكنات عدل 3

تم فتح باب التقديم على سكنات عدل 3 في شهر يوليو 2024، رغبة في الارتقاء بحياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، لهذا لابد من توفير الأوراق المطلوبة للتسجيل وهي: