أهم شروط القبول في مدارس المتفوقين في العراق 2024 ورابط التقديم ومعدل القبول

أعلنت وزارة التربية العراقية بالتعاون مع المديرية العامة للتعليم الحكومي والخاص والدولي عن فتح باب التقديم لمدارس المتفوقين والمتميزين بالعراق للعام الدراسي 2024/2025، تبدأ عملية التسجيل يوم 8 يوليو 2024 وتستمر حتى 17 يوليو 2024، وهو الموعد النهائي لتقديم الطلبات، يشمل التقديم انضمام الطلاب لمدارس المتفوقين والمتميزين، بالإضافة إلى ثانويات كلية بغداد وثانويات المتفوقين.

شروط القبول في مدارس المتفوقين في العراق 2024

أهم شروط القبول في مدارس المتفوقين في العراق التي تم إعلانها لجميع الطلاب الراغبين في التقديم عليها، هذه الشروط يجب أن تتوفر في جميع الطلاب الراغبين في الالتحاق بتلك المدارس وتأتي كما يلي:

يتعين اتخاذ قرار بشأن اختيار الدراسة للّغة الفرنسية، سواء كان اختيارًا بنعم أم لا. يجب على الطالب عدم تقديم أوراقه في أي مدرسة أخرى، وخاصة في ثانويات كلية بغداد، إذا كان قد تقدم لمدارس المتفوقين في العراق. يجب على الطالب اجتياز الاختبارات ليتمكن من الالتحاق بالمدارس. أن يحمل الطالب الجنسية العراقية. يجب على الطالب أن يحصل على نسبة لا تقل عن 90٪ في السنة الدراسية السابقة. يجب أن لا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية.

رابط التقديم على مدارس المتفوقين 2024

يمكن التقديم في مدارس المتفوقة في العراق لعام 2024 عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة للوصول. ثم قم باختيار الالتحاق بمدارس المتفوقين وانقر عليها. اكتب المعلومات الشخصية المطلوبة. يتوجب عليك تحميل الوثائق المطلوبة عبر النظام الإلكتروني على الموقع. ثم تأكد من دقة البيانات المدخلة قبل إرسالها. يجب عليك القيام بعملية التسجيل من خلال النقر على زر تقديم الطلب.

ما هي الوثائق المطلوبة للتسجيل في مدارس الموهوبين في العراق؟

استمارة التقديم الموحدة (عدد 2 نسخة).

نتيجة الطالب.

صورتان حديثة للطالب.

صورة شهادة الميلاد.

إيصال رسوم السداد.

نسخة من بطاقة الهوية الهوية للطالب والأب والأم.

أسماء المتفوقين على موقع وزارة التربية العراقية

توجّه العديد من الطلاب وأولياء أمورهم إلى موقع وزارة التربية العراقية بشغف وترقب، حيث من المنتظر أن يتم الاستعلام عن أسماء المتفوقين من خلال الدخول المباشر إلى الموقع، ويسعى فريق العمل في وزارة التربية إلى توفير خدماتهم بأعلى مستويات الجودة، وتقديم التسهيلات اللازمة للطلاب وأولياء الأمور بهدف تعزيز التعليم وتحفيز الطلاب على النجاح.