aadl 3 inscription 2024 dz.. رابط التسجيل في سكنات عدل 3 Http الهاتف والمحوسب

نستعرض معكم كيفية التسجيل في سكنات عدل في جمهورية الجزائر للحصول على وحدات سكنية جديدة، حيث أن عدل 3 يستمر التسجيل فيها حتى اليوم الحادي عشر على التوالي، وسجلت الملايين من المواطنين في الوحدات المطروحة السكنية في الجزائر، وقد أعربت وزارة السكن والعمران الجزائرية عن إتاحة اتلك الوحدات السكنية الجديدة لجميع المواطنين بشكل سهل جداً يمكن المستفيدين من التسجيل بصورة ميسرة من خلال الرابط الرسمي للتسجيل في عدل، ونشرح لكم أهم شروط التسجيل في المبادرة التي أتاحتها الوزارة بالجزائر، وخطوات دخول الوحدات السكنية والتسجيل فيها، وما هي البيانات المطلوبة لفعل ذلك حيث أن الإقبال من قبل المواطنين جاء بشكل كبير جداً مما يجعل الجميع يريد أن يتعرف على كيفية التسجيل بشكل بسيط.

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وقد أعلنت وزارة السكن والعمران الجزائرية في خلال تصريحات هامة لها أعربت من خلال تلك التصريحات أن عدد المسلجين في سكنات عدل حتى الان قد وصل إلى مليون وثلاثمائة ألف مواطن جزائري، ومن المتوقع أن يزداد الرقم بشكل كبير جداً لأن هناك إقبال كبير من جانب المواطنين على تلك الوحدات التي كان يتم الإعلان عنها منذ العام الماضي، إلا أن جاء التنفيذ وانهال عليها المواطنين من الشباب والكبار.

وقد حدث بعض الضغط الكبير في خلال الأيام الماضية على موقع عدل الرسمي الأمر الذي أزعج البعض، ولكن سرعان ما تم معالجة سيرفر موقع عدل 3 لتسجيل الوحدات من قبل المختصين، ويمكن للجميع مباشرة العمل على التسجيل من خلال الموقع الرسمي مرة أخرى دون أى مشكلة، أيضاً أكدت وزارة السكن والعمران الجزائرية أن عمليات التسجيل في سكنات عدل تتاح يومياً منذ الساعة الثامنة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً بتوقيت الجزائر.

كيفاش خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

في البداية على المواطن الجزائري أن يقوم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لسكنات عدل والدخول عليه.

يتم قراءة الشروط المكتوبة على الموقع الرسمي وجيداً بعدها يتم الموافقة والضغط على كلمة تسجيل.

امكانية إدخال الولاية التابع لها المواطن مع إدخال البيانات الخاصة به كاملة، وبعدها يتم تنزيل الاستمارة.

تستمر عمليات التسجيل في سكنات عدل لليوم الثاني عشر توالياً حيث قد وصل عدد المسجلين في عدل للإستعلام عن استمارة الواحدات السكنية المقدمة إلى ما يقدر من بأكثر من 1.300 ألف مواطن، وما زال التسجيل متاح للجميع، ويمكن للجميع التقديم الان والتسجيل بسهولة.