بدء تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين الجزائر لشهر يوليو استعلم الآن عن نسبة الزيادة

مع القرارات الأخيرة التي تناولتها الحكومة بشأن رفع الرواتب، يتساءل المتقاعدين عن حجم زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر وكيفية الاستفسار عنها وموعد تنفيذها وقد تم التأكيد على أن هذه الزيادة تهدف إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وتوفير حياة أفضل وأكرم لهم، وهذا ما تسعى إليه الحكومة الجزائرية ومن خلال مقالنا هذا سنذكر رواتب المتقاعدين بالجزائر وقيمة الزيادة كما سنذكر كذلك طريقة الاستعلام عن الراتب.
الاستعلام عن راتب التقاعد 2024
يمكن للمواطنين الجزائريين الاطلاع على مقدار راتب التقاعد للعام الجاري بعد الزيادة من خلال الوسائل التالية:
- في البداية يتم الذهاب إلى موقع التأمينات والمعاشات.
- من ثم تسجيل الدخول بالحساب.
- البحث عن رواتب المتقاعدين.
- الضغط على الاستعلام.
- بهذا الشكل سيتم توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالراتب بالإضافة إلى نسبة الزيادة فيه.
نسب زيادة الرواتب
تتنوع النسب لتحسين حياة المواطن المتقاعد بعد إعلان الوزارة عن الزيادة على النحو التالي:
- سيكون هناك زيادة جديدة بنسبة 15% للأفراد الذين يحصلون على رواتب قدرها 15000 دينار.
- كذلك سوف تكون نسبة الزيادة الجديدة للمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب أعلى من 15000 دينار 13%، بشرط أن لا يتجاوز الراتب 25000 دينار.
- يتم تطبيق زيادة بنسبة 12% للمتقاعدين للحصول على رواتب تفوق 25 ألف دينار، بشرط ألا تتعدى 35 ألف دينار.
- ستكون الزيادة بنسبة 11% للأشخاص الذين يتقاضون رواتب بقيمة 35 ألف دينار.
- تكون الرواتب لأولئك الذين يحصلون على أكثر من 42,000 دينار بنسبة 10.75% بشرط ألا تتجاوز 70,000 دينار.
- الأفراد الذين يحصلون على رواتب تفوق 70,000 دينار ستتم زيادة رواتبهم بنسبة 10.5% بشرط أن لا تتعدى 100,000 دينار.