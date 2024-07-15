ارسم الفرحة على وجه صغارك.. ثبت الآن تردد قناة كوكى كيدز الجديد 2024 على القمر الصناعى نايل سات لمحتوى مميز للأطفال

تظل قناة كوكي كيدز هي واحدة من أروع قنوات الأطفال على النايل سات خلال هذه الفترة، خاصة وأنها تقدم محتوى متجدد من برامج الأطفال والأفلام والمسلسلات الكرتونية وكذلك بعض الأناشيد والأغاني بهدف تعليم الأطفال بشكل سهل الكتابة والقراءة بطريقة إبداعية، مع رسومات ملونة للحروف والأرقام وفي هذا التقرير سوف نتعرف معا على التردد الجديد لقناة كوكي كيدز بالإضافة إلى أهم مزايا هذه القناة وطريقه تثبيتها على جهاز الاستقبال لديكم تابعونا.

تردد قناة كوكي كيدز الجديد

يمكن لجميع الآباء والأمهات تثبيت التردد الجديد لقناة كوكي كيدز على القمر الصناعي نايل سات باستخدام معلومات التردد التي سوف نذكرها لكم والتي تم توضيحها من إدارة القناة وجاءت كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11602.

معدل الترميز:

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: أفقي.

جودة بث القناة: SD.

خطوات استقبال قناة كوكي كيدز على التلفاز

معرفة تردد كوكي كيدز ليس كافي من أجل تثبيت هذه القناة للصغار لأن ذلك الامر يتطلب إتباع تلك الخطوات بنفس الترتيب:

أولا لابد وأن يتم الضغط على قائمه الإعدادات في جهاز الاستقبال الرسيفر بجهاز التحكم عن بعد.

سوف نجد العديد من الاختيارات في قائمة الإعدادات هذه نختار منها التثبيت أو التوليف اليدوي للقنوات.

بعد ذلك يتم كتابة بيانات القناه كامله من التردد ومعامل التصحيح ومعدل الاستقطاب والترميز واضغط على بحث.

ننتقل بعد ذلك إلى الخطوة الأهم وهي الانتظار لحظات لتحميل القناة وبعد مشاهدتها ضمن قائمة القنوات نضغط على حفظ بعدها الاستمتاع بمشاهدة ممتعة.

مميزات قناة كوكي كيدز

تضم قناة كوكي كيدز العديد من المزايا أبرزها ما يلي: