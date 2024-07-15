“افرح هتقبض بدري!!”.. موعد صرف مرتبات يوليو 2024 بعد تبكيره رسميا لكل الموظفين

موعد صرف مرتبات يوليو 2024، يبحث الالاف من الموظفين والعاملين بالجهاز الاداري للدولة عن موعد صرف مرتبات يوليو 2024 وذلك بعدما تم تداول أخبار تفيد بتبكير موعد الصرف بشكل رسمي من قبل وزارة المالية، حيث أفادت الوزارة بتبكير موعد صرف المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات الحكومية للشهر الثاني على التوالي، وذلك مراعاة للظروف التي يمر بها المواطنين خاصة محدودي الدخل، وسنتعرف اليوم على موعد الصرف.

موعد صرف مرتبات يوليو 2024

وقد أوضحت وزارة المالية موعد صرف مرتبات يوليو 2024، حيث أكدت أنه سيتم صرف الرواتب للموظفين في يوم الخميس القادم الموافق 18 من شهر يوليو الجاري بدلا من يوم الاربعاء الموافق 24 من الشهر ذاته، على أن يصل عدد الأيام التي تم تبكير صرف المرتبات بها إلى 7 أيام، على أن يستمر صرف الرواتب للموظفين حتى يوم 28 من نفس الشهر، ويتم صرف مستحقات العاملين في أيام 8 و10 و11 يوليو، وفق بيان وزارة المالية، ويمكن سحبهم في أي وقت عقب هذه الأيام، كما يتمكن المتخلفين من الحصول على رواتبهم خلال ايام 22 و23 و24 من الشهر ذاته.

قيمة مرتبات شهر يوليو 2024

إليكم الحد الادنى للاجور وقيمة مرتبات شهر يوليو 2024 للموظفين بجميع الدرجات وهى كالتالي: