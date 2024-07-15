موعد نزول رواتب الموظفين والمتقاعدين شهر أغسطس 2024…. ورابط الإستعلام عن الزيادة الجديدة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخير ة عن موعد نزول رواتب الموظفين والمتقاعدين شهر أغسطس 2024، بعد أن أعلنت عنه وزارة المالية خاصة مع اقتراب موعد الصرف كونه مصدر الدخل الوحيد لدى الكثير من المواطنين سواء العسكريين أو الموظفين والمتقاعدين ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد نزول رواتب الموظفين والمتقاعدين شهر أغسطس 2024، والرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة للإستعلام عن الزيادة المقرر تطبيقها….

موعد نزول رواتب الموظفين والمتقاعدين شهر أغسطس 2024

وتتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن موعد نزول رواتب الموظفين والمتقاعدين شهر أغسطس 2024، حيث يترقب عدد كبير من الموظفين والمتقاعدين صرف راتب شهر اغسطس الذي من المقرر أن يتم صرفه بداية من يوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024 ، وهو يوم عمل وليس عطلة رسمية في العراق أما في حال توافق يوم الصرف إجازة أو عطلة رسمية فيتم ترحيل أو تبكير موعد الصرف ويتم الإعلان عن الموعد على الموقع الرسمي لوزارة المالية على الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن قيمة الرواتب في العراق

وتتيح وزارة المالية العراقية الإستعلام عن قيمة الرواتب بكل سهولة ويسر وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية: