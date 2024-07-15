افضل امكانيات في العالم.. مواصفات ومميزات هاتف iphone 15 pro max.. شوف مواصفاته وسعره في مصر والسعودية

مع كل إصدار جديد من سلسلة الآيفون، تأتي Apple بابتكارات مذهلة تجعل الهواتف الذكية تحظى بشعبية كبيرة، ومع إطلاق iPhone 15 Pro Max، لا تخيب Apple الآمال مرة أخرى، مما يجعل من هذا الهاتف نوع مثالي للاشخاص الذين يبحثون عن أداء استثنائي وتجربة مستخدم متميزة.

مواصفات iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max يأتي بمواصفات فنية تجعله يبرز بين منافسيه، فيما يتميز بشاشة Super Retina XDR بحجم 6.7 بوصة، مع دقة عالية توفر تجربة مشاهدة سلسة وواقعية.

تحتوي الشاشة على تقنية ProMotion للتحكم في معدل التحديث، مما يضمن تجاوب فائق وسلاسة لا مثيل لها أثناء التصفح واللعب.

من بين أبرز التحسينات التي جلبتها iPhone 15 Pro Max هي كاميرا الثلاثية المحسنة تتضمن الكاميرا الرئيسية عدسة بفتحة عدسة أكبر، مما يسمح بإلتقاط صور أكثر وضوح وتفاصيل دقيقة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما تأتي الكاميرا بميزات جديدة مثل Deep Fusion وNight mode لتحسين جودة الصور في ظروف مختلفة.

بفضل معالج Apple A17 Bionic القوي، يتفوق iPhone 15 Pro Max في الأداء والكفاءة.

يدعم الهاتف أيضا تقنية 5G لسرعات تحميل وتنزيل مذهلة، مما يجعله هاتف مثالي للاشخاص الذين يستخدمون تطبيقات الألعاب والوسائط المتعددة بشكل مكثف.

سعر هاتف iPhone 15 Pro Max