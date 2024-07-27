موبايل جامد ورخيص.. مواصفات هاتف Infinix hot 40i وسعر الهاتف في الأسواق.. بطارية تكمل معاك لاخر اليوم

أطلقت شركة Infinix هاتفها المميز وهو Infinix Hot 40i في فبراير 2024، ليكون واحد من ضمن الهواتف المميزة الخاصة بهذه الشركة ويتمتع الهاتف بالعديد من المواصفات الرائعة و المميزات المتواجدة في الشاشة و المعالج الخاص بالهاتف سريع جدا والكثير من المميزات الأخرى سواء الذاكرة والقدرة على إضافة ذاكرة إضافية والكثير من المميزات الأخرى الخاصة بالشركة مقابل سعر بسيط جدا عندما يتم مقارنته بالهواتف الأخرى.

مواصفات هاتف Infinix hot 40i

‏يمتلك الهاتف مجموعة كبيرة من المواصفات في كافة أجزاءه:

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD بحجم 6.56 بوصة، ودقتها HD+ 1612 × 720 بكسل، وكثافة 269 بكسل في البوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز

المعالج الخاص بالهاتف ثماني النواة Unisoc T606 بتقنية 12 نانو

ذاكرة الهاتف متعددة 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x، وكذلك 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت من الذاكرة الداخلية UFS 2.2 ، وإمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية MicroSD

الكاميرات يوجد به كاميرا خلفية ثنائية تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 0.08 ميجابكسل.

والكاميرا الأمامية هي كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ودعم الشحن السريع بقوة 18 وات

نظام التشغيل الخاص بالهاتف Android 13 Go Edition.

قارئ بصمات الأصابع في الخلف.

دعم التعرف على الوجه.

منفذ USB Type-C.

مدخل 3.5 مم للمقبس السماعي.

دعم تشغيل شريحتين اتصال Nano SIM.

دعم شبكات الجيل الرابع 4G.

الأبعاد والوزن 163.6 × 75.6 × 8.3 ملم.

يتوفر الهاتف بالألوان الأسود، والأزرق، والأخضر.

‏سعر هاتف Infinix hot 40i

يتوفر الهاتف في الأسواق العالمية وكافة الأسواق المختلفة ويتوفر في مصر بسعر 6500 جنيه مصري، بينما في الأسواق العالمية يكون سعره 130 دولار أمريكي وهذا يعتبر قليل مقابل مميزاته.

يبدأ سعر هاتف Infinix Hot 40i من حوالي 133 ريال سعودي في السعودية، وقد يختلف السعر قليلاً حسب المتجر والبائع.