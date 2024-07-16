الان.. موعد عرض أولى حلقات مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس 2024 وتردد القنوات الناقلة 

بعد اللمسات الأخيرة في بدء تصوير الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان، أصبحت عمليات البحث تزداد بشكل كبير حول موعد عرض أولى حلقات الموسم السادس، خاصة وأن المسلسل حقق نجاحًا كبيرًا في الـ 5 مواسم الأخيرة التي تم عرضها عبر القنوات الفضائية المختلفة، حتى أن عمل على تحقيق قاعدة جماهيرية مهولة في كافة الدول العربية وحول العالم، وعليه سنوضح لكم الموعد المتوقع لإذاعته.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

وفقًا لما نُشر عبر الصفحات المروجة للمسلسل، فإنه من المتوقع عرض أولى حلقات الموسم السادس من قيامة عثمان في بداية شهر سبتمبر المقبل، مع العلم أن الجزء الجديد يحمل العديد من الأحداث التاريخية والمشوقة بعيدًا عن الأجزاء الماضية التي تم عرضها، وعليه سيكون من المتوقع حصوله على أعلى نسب مشاهدة من بين المسلسلات الأخرى، فضلاً عن أن الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي سيتم عرضه في بداية شهر أغسطس القادم.

نزل قناة الفجر الجزائرية 2024

ويمكنك مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وكذلك صلاح الدين الأيوبي، وغيرها من الأعمال الأخرى، عبر قناة الفجر الجزائرية كما في المعلومات المتمثلة بالأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون نايل سات.

التردد الخاص بالقناة يكون 12647.

معامل الترميز الجديد يكون 27500.

استقطاب القناة فهو أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 العرب سات

ويمكنك تنزيل التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية عبر العرب سات، كما يلي:-

القمر الصناعي عربسات.

التردد 11034.

معامل الترميز يكون 27500.

استقطاب القناة يكون عمودي.

تردد قناة atv التركية الجديد

ويمكنك التعرف على تردد قناة atv التركية الجديد، التي تقوم هي الأخرى بإذاعة وبث جميع المسلسلات التركية، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-