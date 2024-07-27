هتحتاجها في معاملات كتير.. رسوم استخراج كارت فيزا ميزة وخطوات الحصول عليها وأهم مزايا الكارت

تعتبر بطاقة فيزا ميزة من البطاقات المصرفية التي تتيح للأفراد في مصر الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني بسهولة وأمان وتصدر هذه البطاقة من قبل العديد من البنوك المصرية وتستخدم على نطاق واسع في عمليات الشراء والدفع عبر الإنترنت، وكذلك في نقاط البيع المختلفة وسوف نتعرف علي كافة التفاصيل المتعلقة بهذه البطاقة والرسوم الخاصة بكافة العمليات التي يمكن اجراؤها من خلالها.

رسوم استخراج كارت فيزا ميزة

تختلف رسوم استخراج كارت فيزا ميزة من بنك لآخر، ولكن تتراوح هذه الرسوم بشكل عام بين 15 إلى 30 جنيه مصري، وتتضمن هذه الرسوم عادة تكلفة إصدار البطاقة نفسها، بالإضافة إلى أي رسوم إدارية قد تكون مطلوبة من قبل البنك، وتكون كالتالي:

رسوم الاستخراج هي 50 جنيه مصري لبطاقة ميزة.

ورسوم سنوية بقيمة 25 جنيه مصري.

ورسوم السحب النقدي بحوالي 5 جنيهات مصرية لكل عملية سحب من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر.

رسوم استبدال البطاقة حوالي 25 جنيه مصري.

كيفية الحصول على كارت فيزا ميزة

للحصول على كارت فيزا ميزة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة أقرب فرع للبنك الذي ترغب في استخراج البطاقة منه.

قم بملء استمارة طلب إصدار البطاقة والتي تتضمن بياناتك الشخصية والمعلومات المالية المطلوبة.

يتم دفع رسوم الإصدار التي يحددها البنك.

بعد مراجعة الطلب ودفع الرسوم، يمكنك استلام البطاقة من الفرع أويتم استلامها من خلال البريد.

مميزات كارت فيزا ميزة

تقدم بطاقة فيزا ميزة العديد من المزايا التي تجعلها خياراً ممتازاً للأفراد: