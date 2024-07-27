بــــــادر بالاستعلام results.mlazemna.. رابط نتائج اعتراضات الثالث متوسط موقع نتائجنا بالعراق 2024

نتائج اعتراضات الثالث متوسط موقع نتائجنا، ظهرت مؤخرا نتائج مرحلة الثالث متوسط بكافة المحافظات العراقية وبعد استخراج النتائج ابدى الكثير من الطلاب رغبتهم في التظلم على النتيجة لتشككهم في حصولهم على درجات أقل مما يستحقون، وبالفعل أعلنت وزارة التربية عن فتح باب تقديم الاعتراضات على النتائج لجميع الطلاب بعد دفع الرسوم المطلوبة،واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط ورابط الدخول.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط موقع نتائجنا

من خلال موقع نتائجنا الالكتروني الذي يعرض نتائج كافة المراحل الدراسية فور ظهورها تتيح وزارة التربية امكانية الاطلاع على نتائج اعتراضات الثالث متوسط بسهولة تامة وباتباع خطوات بسيطة وذلك للتيسير على الطلاب وعدم إجبارهم على الذهاب الى المدرسة واهدار وقتهم وجهدهم للاستعلام عن النتيجة، وفيما يلي خطوات معرفة نتائج اعتراضات الثالث متوسط موقع نتائجنا :

الدخول إلى موقع نتائجنا الالكتروني بالضغط على هذا الرابط أو من خلال هذا https://www.nataegna.net/.

من قسم النتائج اختر نتائج اعتراضات الثالث متوسط.

حدد محافظتك، ثم اضغط على ايقونة “تنزيل” وادخل البيانات المطلوبة.

خلال ثواني سيتم تحميل كشوف النتائج لتبحث عن اسم الطالب المراد بسهولة.

رابط نتائج اعتراضات الثالث متوسط

بمجرد انتهاء لجان الكنترول بإعادة مراجعة أوراق الإجابة ورصد الدرجات ستقوم الوزارة برفع نتائج اعتراضات الثالث متوسط على موقعها الالكتروني الرسمي، ويمكنكم استخراجها بسهولة عبر اتباع الآتي :