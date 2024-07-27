موعد نتائج الثانوية العامة 2024.. بالأسم ورقم الجلوس خطوات الأستعلام “فور ظهورها”

نتائج الثانوية العامة والذي ينتظره آلاف الطلاب بعد الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة 2024، فمع قرب انتهاء عمليات التصحيح وانتهاء جميع الامتحانات على مستوى جميع المحافظات المصرية شمالا وجنوبا، يترقب الطلاب في هذه الفترة الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني والرسمي لوزارة التربية والتعليم، وهذا طبقا إلى الجدول الزمني الذي أعدته الوزارة للتعليم الأساسي والتعليم الفني.

نتائج الثانوية العامة

أوضحت وزارة التربية والتعليم المصرية أن انتهاء تصحيح أوراق طلاب الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي للشعبتين العلمي والأدبي، ورصد الدرجات لكل مادة من مواد المنهج الدراسي، يستغرق من 10 أيام حتى 12 يوم من تاريخ انتهاء امتحان آخر مادة من المواد الدراسية، وذلك على أقصى تقدير.

ومن المقرر أن الإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2024 تتم من آخر أسبوع في شهر يوليو الجاري، وبحد اقصى خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس، أي يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة من الشعبتين العلمي والأدبي ترقب النتيجة في فترة 15 يوم المقرر عرض النتيجة فيها.

مؤشرات النجاح في الثانوية العامة 2024

أعلنت مؤخرا وزارة التربية والتعليم عن نسب مؤشرات النجاح في الثانوية العامة 2024 لبعض المواد الدراسية، والتي أوضحت ابرز هذه المواد ومنها مادة اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والفيزياء وتكون على النحو التالي:-