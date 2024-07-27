موعد صرف تموين شهر أغسطس.. أعرف دلوقتي هتصرف تموينك بكام؟

مع قرب انتهاء شهر يوليو الحالي وبداية شهر أغسطس 2024، يترقب الكثير من المواطنين صرف مستحقاتهم التموينية الخاصة بهم من كل شهر، لتوفير احتياجاتهم من السلع الضرورية للمنزل.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع من خلال 40 ألف منفذ في جميع أنحاء الجمهورية بقيمة دعم مخصصة لكل بطاقة تموينية، وسنوضح التفاصيل في هذا المقال.

وتأتي هذه المبادرة من الدولة تخفيفا على المواطنين من أعباء ارتفاع أسعار السلع، وتوفر لهم السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بدعم من الدولة.

موعد صرف تموين شهر أغسطس

من المقرر صرف تموين شهر أغسطس من اليوم الأول للشهر وحتى نهاية الشهر، وتفعيل نظام الصرف بدءا من الساعة الـ 9 صباحا حتى الـ 9 مساء يوميا بدون عطلات أسبوعية أو رسمية.

المستحقات التموينية للمواطن

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، في مختلف أنحاء الجمهورية، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

كما أتاحت الوزارة استبدال نقاط الخبز للمواطنين بسلع غذائية من منافذ التموين في أي وقت من الشهر وحتى آخر الشهر.

منافذ صرف السلع التموينية

صرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يمكن صرف السلع التموينية من المنافذ التالية:-