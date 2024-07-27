متى موعد نزول رواتب شهر أغسطس بالعراق 2024 للموظفين

ينتظر الكثير من المواطنين العراقيين نزول الرواتب لشراء احتياجاتهم اليومية، وتلبية الأساسيات في حياتهم وقامت وزارة المالية العراقية بتحديد موعد الرواتب في العراق، حيث تحرص الحكومة العراقية على إيداع الرواتب في موعدها سواء رواتب المتقاعدين أو رواتب موظفي القطاع العام أو القطاع الخاص دون تأخير، لذا سنتعرف على كافة التفاصيل في هذا المقال.

نزول رواتب شهر أغسطس بالعراق

نزول رواتب شهر أغسطس بالعراق، كشفت وزارة المالية العراقية عن مواعيد صرف الرواتب في العراق، حيث تم تحديد اليوم الأول من كل شهر بالتقويم الميلادي لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بالعراق، مع الأخذ بالاعتبار تأخير أو تقديم هذا الموعد يوما واحد إذا لم يتزامن هذا التاريخ مع عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية، وسوف يتم الإعلان من قبل وزارة المالية العراقية عن أي تغييرات في تاريخ الدفع من خلال بيان رسمي يوضح تاريخ الدفع.

خطوات الإستعلام عن رواتب الموظفين

أوضحت وزارة المالية العراقية أنه يمكن الإستعلام عن رواتب الموظفين إلكترونيا، وتتمثل إجراءات الاستعلام عن رواتب العراقيين في الخطوات التالية:-

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية

اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” في الصفحة الرئيسية.

انقر على “الإستعلام عن الراتب”.

أدخل البيانات المطلوبة، بما في ذلك (الرقم الوظيفي ورقم الراتب التقاعدي وكلمة المرور).

قم بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها.

املأ جميع المعلومات المطلوبة وانقر على أيقونة “البحث”.

وأخيراً سيتم عرض صفحة تحتوي على جميع معلومات الراتب، كما يتم عرض اسم المستفسر والقسم والراتب الأساسي والزيادة في الراتب، وكذلك صافي الراتب وتاريخ الاستحقاق وتاريخ الدفع.

وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الوصول السريع والآمن للمعلومات المالية للمتقاعدين، وهي جزء من جهود الوزارة لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.