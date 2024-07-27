خلي بالك موبايلك متراقب.. 6 علامات تؤكد اختراق الهاتف ويتم التجسس على صورك وبياناتك

‏في الوقت الذي نعيش فيه ومع التطور الكبير في التكنولوجيا والإمكانيات المتواجدة حول الإنسان أصبح هناك الكثير من الوسائل التي يمكن من خلالها اختراق خصوصية بعض الأشخاص عن طريق الدخول على الهواتف الخاصة بهم والاطلاع على كل ما يتعلق بهم من حسابات وصور وكل أمور خاصة بالهاتف دون أن يعلم صاحبها ولكن يمكن أن يتم اكتشاف ذلك من خلال مجموعة من العلامات التي تظهر على الهاتف بمجرد أن يتم اختراقه.

علامات اختراق الهاتف

‏هناك مجموعة من علامات تظهر على الهاتف بمجرد أن يتم اختراقه وهي:

استهلاك غير معتاد للبطارية

إذا لاحظت أن بطارية هاتفك تستهلك بسرعة أكبر من المعتاد، فقد يكون ذلك مؤشرًا على وجود برامج ضارة تعمل في الخلفية، وهذه البرامج قد تكون تجمع بياناتك وترسلها إلى جهة أخرى، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة.

ارتفاع درجة حرارة الهاتف

ارتفاع درجة حرارة الهاتف بدون سبب واضح يمكن أن يكون علامة على وجود تطبيقات ضارة تعمل بشكل مستمر، وهذه التطبيقات تستهلك بطارية الجهاز مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته وعلى الرغم من أن الارتفاع قد يكون طبيعي مع الاستخدام المستمر للهاتف ولكن عندما يزيد المعدل عن المعتاد لابد أن يتم ملاحظة ذلك وفحص الهاتف.

بطء في أداء الهاتف

الهاتف الذي يعمل ببطء بشكل غير معتاد يمكن أن يكون قد تم اختراقه، وذلك لأن وجود أي برامج غريبة من أي مصادر غير موثوق منها على الهاتف سوف يؤدي إلى التأثير على الأداء الكامل لكافة التطبيقات.

استخدام غير مبرر للبيانات

إذا لاحظت زيادة كبيرة في استخدام بيانات الهاتف بدون سبب واضح، فقد يكون هناك تطبيق ضار يستخدم البيانات لإرسال معلوماتك إلى جهات خارجية غير معلومة.

وجود تطبيقات لم تقم بتثبيتها

إذا وجدت تطبيقات على هاتفك لم تقم بتثبيتها بنفسك، فقد يكون ذلك دليلًا على أن هاتفك قد تم اختراقه، وقد تكون هذه التطبيقات ضارة ومخصصة للتجسس عليك، ولذلك احرص دائما على تثبيت التطبيقات من المصادر الموثوقة هي إما Google Play أو ال App Store.

وجود رسائل نصية أو مكالمات غير معروفة

تلقي رسائل نصية أو مكالمات من أرقام غير معروفة أو دولية قد يشير إلى أن هاتفك قد تم اختراقه، هذه الرسائل أو المكالمات قد تكون جزءًا من عملية احتيال أو محاولة للوصول إلى معلوماتك.