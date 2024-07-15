اجهز لصرف مرتبك.. صرف مرتبات شهر يوليو 2024 خلال ساعات على مستوى الجمهورية

كشفت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 لجميع العاملين في الدولة والموظفين بمختلف الوزارات والهيئات التابعة للدولة، بالإضافة إلى أن بدء الصرف سيكون خلال أقل من 60 ساعة من الأن عبر مختلف ماكينات الصراف الألي المنتشرة على مستوى الجمهورية، بحيث يحصل الموظفين على كافة مرتبات ومستحقاتهم المالية بالزيادة الجديدة، وعليه سنوضح لكم الموعد الرسمي لصرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات يوليو 2024

وأكدت وزارة المالية، أن صرف مرتبات شهر يوليو 2024 يوافق يوم الخميس المقبل الموافق 18 من شهر يوليو 2024 بينما تم البدء في صرف المتأخرات أيام 8 و10 و11 من شهر يوليو الجاري، حتى أن وزارة المالية أهابت كافة العاملين في الجهات الإدارية والتنفيذية في الدولة من صرف المرتبات عبر ماكينات الصراف الألي في أي وقت من أول البدء فيه، بحيث يحصل عليها جميع الموظفين بالزيادة الجديدة.

قيمة مرتبات الموظفين شهر يوليو 2024

وحددت وزارة المالية مرتبات شهر يوليو 2024 بالزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها مؤخرًا، وفقًا لما يلي:-