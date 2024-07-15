رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 2024… وما هي الشروط المطلوبة

يبحث عدد كبير من الطلاب الجامعيين عن رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 2024، التي تعد من أشهر الجامعات السعودية والتي تمتلك عدد كبير من التخصصات ومن بينها خدمة تدريب الضباط الأمنيين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التقديم في الكلية والشروط والأوراق المطلوبة ….

شروط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين

تعد كلية الملك فهد الأمنية من أكثر وأشهر الكليات التي يسعى عدد كبير من الطلاب للإلتحاق بها، لما فيها من مميزات خاصة بعد التخرج فهي تضمن فرص عمل كثيرة للخريجين برواتب مجزية ، وغيرها من الإمتيازات ،حيث أعلنت كلية الملك فهد عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الطلاب الراغبين في التقديم إليها ، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم في المملكة إقامة دائمة.

أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك.

ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عام.

ألا يقل طول المتقدم عن 168 سم.

ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية.

وأخيراً ألا يكون المتقدم عامل في القطاع العسكري أو المدني.

رابط التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين 2024

ويمكنكم الإطلاع على نتائج القبول بكلية الملك فهد بعد التقديم من خلال إتباع الخطوات الآتية: