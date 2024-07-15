مبروك النجاح للجميع .. نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر وزارة التربية

جهاد حسين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
مبروك النجاح للجميع .. نتائج الثانوية العامة اليمن 2024 بالاسم ورقم الجلوس عبر وزارة التربية

لا يزال البحث قائم وليس متوقف من جانب الطلاب حول التعرف على موعد ظهور نتائج الثانويه العامه اليمن حيث ان الطلاب الآن يرغبون في معرفة موعد ظهور نتيجتهم ويتساءلون بصورة مستمرة عبر محركات البحث جوجل عن طريقة الاستعلام عن هذه النتيجة، وقد قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بالاشارة إلى خطوات استخراجها إلكترونيا وفي هذا المقال سنوضح لكم التفاصيل.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2024

يريد جميع الطلبة والطالبات أن يتعرفوا على خطوات الاستعلام عن نتائج الثانويه العامه اليمن حيث ان وزاره التربيه والتعليم اليمنيه أشارت الى تلك الخطوات واوضحت انه يكون من اليسير على الطلاب أن يتعلموا عن نتيجتهم بسهولة وذلك بالسير على الخطوات التالية:

  • اولا الذهاب لموقع الوزارة الرسمي من خلال النقر هنا
  • ثانيا النقر على زر نتائج الثانوية العامة من الخيارات التي تجدها أمامك.
  • ثالثا على الطالب أن يسجل رقم جلوسه بشكل صحيح في المكان المخصص له
  • اخيرا النقر على زر اظهار النتيجه

موعد ظهور نتائج الثانوية في العامه اليمن

قالت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن نتائج اليمن ستظهر قريبا بالتحديد بالساعات القليلة القادمة ويستطيع الطلاب الحصول عليها الكترونيا كما ذكرنا في السطور السابقة من خلال موقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالوزارة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم في دولة اليمن قد يسرت على كل الطلاب الخدمة المتعلقة بالحصول على النتيجة بصورة إلكترونية، لذا وفرت لهم رابط رسمي ليستعلموا عن طريقه عن النتيجة التي تتعلق بهم.

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معلومات الكاتب
جهاد حسين

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