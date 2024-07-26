رابط التسجيل في برنامج دعم العمالة في دولة الكويت 2024 www.manpower.gov.kw

عدد كبير جدا من المواطنين بالكويت يتساءلون عن كيفية التسجيل في برنامج دعم العمالة بالكويت 2024 فمن الممكن أن يتم التسجيل الكترونيا للحصول عليه ولكن توجد مجموعة من الشروط والمتطلبات اللازمة لتلقى هذا الدعم، ومن الجدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة بالكويت قامت بالتنبيه على أنهم من الممكن أن يتم التسجيل للحصول على هذا الدم بشكل الكتروني فهي تقوم بالسعي باستمرار لتقديم الدعم المالي لجميع المواطنين الذين يكونوا أصحاب دخل منخفض وكذلك متوسط وذلك البرنامج هدفهم مواجهة زيادة تكاليف المعيشة وتقديم المساعدة لكل المواطنين الأكثر احتياجا وفيما يلي سنوضح لكم التفاصيل.

التسجيل في برنامج دعم العمالة في دولة الكويت

يوفر برنامج سند العمالة بالكويت فرصة التقديم للمواطنين الذين لا يكون لديهم دخل شهري ثابت او وظيفة ثابتة اذ ان البرنامج يقوم بتقديم دخل شهري ولكن لابد من استيفاء الشروط المحددة من جانب الوزارة لكي يتم التسجيل لابد من السير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى توجه للموقع الرسمي الخاص بهيئة القوى العاملة بالكويت من هنا.

الخطوة الثانية اضغط على أيقونة خدمات الإلكترونية

الخطوة الثالثة انقر على أيقونة خدمة دعم العماله من ضمن الخيارات التي تظهر أمامك

الخطوه الرابعة انقر على أيقونة التسجيل

الخطوة الخامسة سجل جميع البيانات اللازمة منك بشكل صحيح

الخطوة السادسة سجل رقم الجوال

الخطوة السابعة إرفاق المستندات والأوراق اللازمة

الخطوة الاخيرة اضغط على ايقونة ارسال الطلب

شروط استحقاق دعم العمالة في دولة الكويت

توجد مجموعة من الشروط الضرورية المعلن عنها من جانب الكرة العاملة لكي يتم استحقاق دعم العماله بالكويت من ضمنها: