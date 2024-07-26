طريقة حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024 بالخطوات “هنــــا” .. عبر www.hdb-egy.com

العديد من الاشخاص يتساءلون عن كيفية حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024 فمن الجدير بالذكر انهم من الممكن ان يتم حجز تلك الشقق بكل سهولة ويسر من خلال موقع الرسمي الخاص ببنك الاسكان والتعمير ولكن لابد من التعرف على الشروط اللازمة للحجز، حيث أن وزارة الإسكان أوضحت ان هناك شروط ضرورية لكي يتم حجز تلك الشقق السكنية وفيما يلي في هذا المقال سوف نوفرها لكم.

حجز شقق بنك الإسكان والتعمير 2024

بينت وزارة الإسكان أنه تم بدء فتح باب التقديم بدءا من يوم 30 يونيو 2024 لحجز شقق بنك الاسكان والتعمير ويكون التقديم مستمر الى نهاية الشهر الحالي من يوليو، ومن الممكن ان تحجز الشقق السكنية بسهولة باتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى التوجه لموقع بنك الاسكان والتعمير من خلال النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية إنشاء حساب جديد

الخطوة الثالثة انتقال الوحدة السكنية

الخطوة الرابعة تسجيل جميع البيانات اللازمة

الخطوة الخامسة الموافقة على الشروط والأحكام

الخطوه السادسة إرفاق كل المستندات والأوراق اللازمة

الخطوة الأخيرة النقر على زر ارسال الطلب

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق بنك الاسكان والتعمير

قامت وزارة الإسكان بتحديد سلسلة من الأوراق والوثائق اللازمة لكي يتم الحصول على شقة سكنية من جانب وزارة الإسكان ومن ضمن هذه الاوراق كل ما يلي: