موقع نتائج ثالث ثانوي صنعاء 2024 .. رابط نتائج الثانوية العامة 2024 اليمن موقع نتائج الامتحانات وزارة التربية والتعليم

مازال البحث عن نتائج ثالث ثانوي صنعاء 2024 جاريا من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور، وبذلت الكنترولات قصاري جهدها من أجل مراجعة الاوراق الامتحانية ورصد الدرجات، وسيتم الإعلان عنها بعد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده وزير التربية والتعليم بصنعاء، ويتمكن الطلاب من الحصول على النتائج بسهولة من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

نتائج ثالث ثانوي صنعاء 2024

ناشدت وزارة التربية والتعليم باليمن الطلاب وأولياء الأمور بضرورة متابعة الصفحات الرسمية التابعة للوزارة لأنها تعرض أحدث أخبار نتائج ثالث ثانوي صنعاء 2024، وعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة، وأكدت أنها لم تحدد موعدا لظهور النتيجة حيث مازالت في عمليات التصحيح التي تتم بأعلى دقة ممكنة ونزاهة وشرف.

وأشارت النتائج الأولية إلى أن النتائج ستكون مرتفعة في حالة مقارنتها بالسنوات الماضية، ويذكر أن الطلاب قد انتهوا من أداء امتحاناتهم يوم 18 مايو للعام الحالي.

رابط نتائج الثانوية العامة 2024 اليمن

سهلت وزارة التربية والتعليم باليمن طرق الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة صنعاء وكل المحافظات، ومنها الاستعلام عبر موقع الإدارة العامة للاختبارات باليمن أو الاتصال برقم 161 أو الموقع الرسمي للوزارة من خلال تنفيذ الخطوات التالية:

الانتقال إلى موقع الإدارة العامة للاختبارات العامة باليمن .

. أو الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

انقر أيضا على أيقونة النتائج الموجودة بالصفحة الرئيسية.

اضغط على ثانوي علمي أو أدبي.

حدد أيضا القسم التي تكون مقيدا بها.

اختر العام الدراسي 2024.

أدخل أيضا رقم الجلوس الخاص بك.

اكتب بعد ذلك رقم PSN الموجود في بطاقة رقم الجلوس.

انقر بعد ذلك على الاستعلام عن النتيجة.

ومن خلال تنفيذ الخطوات السابقة يمكنك الاستعلام عن هذه النتيجة ومن ثم سيتم عرض بيان تفصيلي يوضح درجات الطالب في كل مادة دراسية.

موقع الاداره العامه للاختبارات يعمل على نشر نتائج الامتحانات الخاصه بالدور الاول وذلك لكل من مرحله الثانويه العامه وكذلك الصف التاسع في اليمن، حيث يتم استخراج النتائج برقم الجلوس الخاص بالطالب وذلك بعد أن يتم اعتماد النتائج بشكل رسمي، والاعلان عن نسب نجاح الطلاب في كافه المحافظات.