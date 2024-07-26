تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 “هتتفرج على الطبيعة وانت مكانها”

يواصل العديد من الاشخاص البحث للتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد هذه القناة التي تتسم بالعديد من المميزات التي لا تحصى أبرزها انها تعرض محتواها بشكل مجاني فلا تكون بحاجة لاشتراك شهري ومن الجديد بالذكر أن لهذه القناه مميزات لا تحصى ويمكنك ان تضبطها بسهوله عبر جهاز التلفاز الخاص بك وتشاهد كل ما يتم عرضه على شاشتها من افضل برامج الوثائقية مثل برنامج اختراق الانظمة وغيره من البرامج الأخرى، وفيما يلي في هذا المقال سأرفق لكم احدث تردد للقناة.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد
قناة ناشيونال جيوغرافيك من سلسلة القنوات التي يرتفع البحث عليها باستمرار من قبل العديد من الأشخاص، وهذا لأن تلك القناة من القنوات التي استطاعت حصد شعبية ضخمة للغاية، وهذا يعود للمحتوى المميز المعروض على شاشتها من أجمل محتوى خاص بعالم الطبيعة، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بعالم الحيوانات، وقد جاء تردد تلك القناة الجديد ليكون كالآتي:
- التردد: 11411
- القمر الصناعي: نايل سات.
- معدل الترميز: 30000.
- معدل الاستقطاب: أفقي
خطوات تنزيل ناشيونال جيوغرافيك
يتطلب على جميع الأشخاص الراغبين في متابعة الفعاليات الخاصة بالحدث الكبيرة الراغبون في ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك ان يتبعوا على الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى انقر على أيقونة الإعدادات
- الخطوة الثانية انقر على ايقونة اضافة قناة جديدة
- الخطوة الثالثة عليك تحديد ايقونة التثبيت اليدوي
- الخطوة الرابعة عليك تحديد القمر الصناعي
- الخطوة الخامسة انقر على أيقونة بحث
- الخطوة الأخيرة اضغط على زر تنزيل.