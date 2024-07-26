تــــابع حلقات الموسم الثاني من صلاح الدين في هذا التوقيت خلال قناة الفجر و trt.. أحداث حقيقية لا تفــــوتك

ينتظر الموسم الثاني من صلاح الدين عدد كبير من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث حقق المسلسل نجاح غير مسبوق، وذلك من خلال عرض الموسم الأول الذي استطاع أن يجعل الملايين من المشاهدين يلتفون حول المسلسل، يتناول المسلسل قصة البطل المحارب صلاح الدين الأيوبي محرر القدس من سيطرة الصليبيين بعد احتلال دام لسنوات طويلة.

الموسم الثاني من صلاح الدين

بخصوص عرض الموسم الثاني من صلاح الدين فقد أكدت الشركة المنتجة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي والذي لاقى نجاحا كبير بعد عرض الجزء الأول منه، على التجهيز لعمل جزء ثاني من المسلسل حيث تم تجهيز التالي:

أكدت الشركة على أنه سوف يتم تصوير جزء ثاني من المسلسل.

حيث تم البدء في تصوير المشاهد الخاصة بالمسلسل بالفعل وذلك منذ بضعة أسابيع.

وعلى ذلك فإنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن أولى حلقات المسلسل الخاصة بالجزء الثاني وذلك في الفترة القادمة.

وبسبب نجاح الجزء الأول من المسلسل فقد تم التعاقد مع أكثر من قناة لبث المسلسل، وهي قناة عربية وتركيا أيضا.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي

بعد أن وضحنا الموسم الثاني من صلاح الدين، إليكم أهم الأخبار التي تتعلق بالمسلسل والتي تتمثل في التالي: