“الموسم الجديد” موعد عرض الجزء السادس مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 عبر القنوات العارضة Curulus Osman

موعد عرض الجزء السادس مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165 تزداد معدلات البحث عنها بالتزامن مع انتهاء عرض حلقات الموسم الخامس الذي حقق نجاحًا ساحقًا مع الجمهور، ومن المتوقع أن يحمل الموسم الجديد العديد من المفاجآت، وفي هذه الفترة يحصل صناع العمل على إجازة صيفية من أجل الحصول على راحة قصيرة ليستأنفوا بعدها عملية تصوير الجزء الجديد من هذا المسلسل، ونوضح آخر وأهم الأخبار بخصوص هذا الموضوع في السطور التالية.

موعد عرض الجزء السادس مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165

تكثر عمليات البحث عن موعد عرض الجزء السادس مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه هذا المسلسل على مدار مواسمه السابقة، وقد أكدت الشركة المنتجة لمسلسل عثمان بن أرطغرل بأنها ستستمر في إنتاج وتقديم هذا العمل الذي استطاع أن يحصل على إعجاب الجمهور على مدار السنين الماضية، ومن المتوقع أن يحتوي الموسم القادم على العديد من الأحداث المثيرة والمتعلقة بأسرار إقامة الدولة العثمانية.

وتكثر التوقعات بأنه سيتم عرض حلقات المسلسل في شهر أغسطس، كما أن الموسم الجديد سيحتوي على نخبة من أهم نجوم الدراما التركية، بالإضافة إلى ذلك ستحتوي حلقات هذا الموسم على العديد من الخبايا والأحداث المثيرة والشيقة عن الدولة العثمانية والصعوبات التي واجهتها.

قنوات عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان

بمجرد أن يتم تحديد موعد عرض الجزء السادس مسلسل قيامة عثمان الحلقة 165، ستستطيع مشاهدتها في يوم الأربعاء من كل أسبوع، حيث كان يتم عرض حلقات المواسم السابقة في هذا اليوم، وتوفر قناة الفجر الجزائرية، وقناة اليرموك الأردنية، وقناة الدعوة الإسلامية حلقات هذا المسلسل بالترجمة العربية في يوم الخميس من كل أسبوع، كما يمكنك متابعة الحلقات بالترجمة العربية عن طريق العديد من المواقع الإلكترونية مثل موقع قصة عشق الذي يعرض هذه الحلقات في نفس يوم عرضها في تركيا ولكن عندالساعة 12:00 منتصف الليل.