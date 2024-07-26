تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي

الكثير من الأشخاص الآن يتساءلون عن كيفية استخراج كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة اذ ان هذا الموضوع من أبرز الموضوعات وأهمها التي تشغل بال الكثير من المواطنين بدولة العراق، وذلك عقب التصريحات التي صدرت عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بشأن إمكانية استخراج تلك الكشوفات بكل سهوله بشكل الكتروني وفيما يلي نرفق لكم التفاصيل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يتمكن كل المواطنين من الاستعلام عن اسماء المشمولين برعاية الاجتماعية الوجبه الاخيره الان بمنتهى السهوله واليسر باتباع الخطوات التالية الخطوة الأولى:

التوجه الى منصة مظلتي الرسمية من خلال النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية النقر على زر الرعاية الاجتماعية

الخطوة الثالثة إدخال كل البيانات اللازمة المرادة منك بشكل صحيح

الخطوة الرابعة انتقاء المحافظة

الخطوة الأخيرة النقر على زر استعلام

شروط استحقاق الرعايه الاجتماعيه العراق

قامت وزارة العمل العراقية بتحديد الأسماء التي تخص الوجبة الأخيرة وذلك عقب مراجعة الطلبات المتعلقة بكل المتقدمين لتلقي مساعدات ذلك البرنامج حتى يتم التأكد من أنه مستوفين الشروط اللازمة للحصول على هذا الدعم حيث أن هناك مجموعة من الشروط الضرورية لكي يتم تلقي هذا الدعم من الرعاية الاجتماعية من ضمنها: