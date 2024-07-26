موعد اعادة فتح التسجيل في سكنات عدل 2024 “هنــــا” www.aadl.com.dz

الكثير من الأشخاص الآن يتساءلون عن موعد إعادة فتح التسجيل في عدل3، اذ ان وزارة السكن والعمران التي تتبع للجزائر قامت بالتنويه عن كل تفاصيل التي تخص موعد إعادة فتح التقديم بسكنات عدل وهذا عقبه ان اعلنت وكالة لعادل عن غلق باب التسجيل للمترشحين بأول ساعات من يوم الجمعة الذي مضى، كذلك أنها أوضحت كيفية الاستعلام عن النتائج الخاصة بالتسجيل وفيما يلي نرفق لكم التفاصيل.

موعد اعادة فتح التسجيل في سكنات عدل 2024

قامت وزارة السكن بإغلاق عملية التقديم ببرنامج سكنات عدل 3 بالساعات الاولى من اليوم الذي كان موافق 19 جويلية 2024 وهذا لدراسة طلبات الاكتتاب التي تكون واردة من المنصة، والتي بلغ عددها لحوالي مليون طلب في أكثر وقد قامت الوزارة بالتأكيد على ان المنصة سوف تقوم بمعاودة فتح ابوابها وذلك أمام المكتتبين بشكل مباشر عقب إتمام العملية الخاصة بدراسة الطلبات السابق تقديمها.

تسجيل الدخول سكنات عدل

من الممكن ان تسجل بسكنات عدل من خلال الحاسوب او الهاتف وذلك بعد إعادة فتح باب التسجيل مرة أخرى فمن الممكن التسجيل باتباع الخطوات التالية: