” عالم الحيوان لحظة بلحظة ” .. استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات وعرب سات 2024

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أبرز القنوات التلفزيونية التي تقدم محتوى علمي وثقافي مميز، فنجد أنه منذ انطلاقها فقد نالت القناة بشعبية واسعة بفضل برامجها الوثائقية الفريدة التي تغطي مواضيع متنوعة مثل الطبيعة، والحياة البرية، والعلوم، والتاريخ، والثقافات العالمية، ومن خلال هذه السطور نوضح تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات وعرب سات.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024

تسعى قناة ناشيونال جيوغرافيك الفضائية بصفة مستمرة إلى أن تقديم محتوى يتيح الكثير من المعرفة ويشجع على الاستكشاف والاكتشاف، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشاهدين من مختلف الأعمار والخلفيات، حيث تقدم القناة برامج وثائقية عالية الجودة تغطي مجموعة واسعة من المواضيع مثل الطبيعة، العلوم، التاريخ، والثقافات العالمية، كما تتميز بجودة إنتاج عالية، مما يجعل المحتوى مشوقاً ومثيراً للاهتمام، كما أنها تعتمد كذلك على مصادر علمية موثوقة وتقدم معلومات دقيقة، مما يجعلها مرجعاً موثوقاً للمشاهدين، والتي تعرض محتواها من جميع أنحاء العالم، مما يوفر للمشاهدين نظرة شاملة على التنوع البيئي والثقافي للبشرية.

ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

جاء تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات هو 11411.

معدل استقطاب : افقي.

معدل الترميز 30000.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

كما يمكن استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على عرب سات بسهولة، من خلال البيانات التالية: