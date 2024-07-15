“الحلقة الجديدة” موعد الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 29 عبر الترددات الناقلة لها

تصدر موعد الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي خلال الآونة الماضية ويجدر بنا الإشارة إلى أنه نال شعبية كبيرة في الجزء الأول، حيث أصبح لديه قاعدة جماهيرية واسعة ليس فقط في تركيا بل أيضًا في العالم العربي، وكما يعد من أبرز المسلسلات التاريخية التي تسعى إلى تسليط الضوء على بطولات وانتصارات صلاح الدين الأيوبي، بالإضافة إلى استعراض المكر والدهاء والخطط الاستراتيجية التي تميزت بها تلك الحقبة الزمنية نتيجة لإثارته وتشويق أحداثه، وقد طالب الجمهور بإنتاج جزء ثاني من المسلسل، وأعلنت الشركة المنتجة عن بدء تصوير الجزء الثاني.

موعد الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي

يترقب عشاق ومتابعو الدراما التركية إعلان صناع المسلسل موعد الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققه الجزء الأول، وكما أن الجزء الثاني من المسلسل سيغطي أحداث تاريخية مهمة تتعلق بفتح القدس واستعادتها من الصليبيين، مما يثير اهتمامًا كبيرًا خاصة في ظل الأحداث الجارية في غزة، وقد أعلنت صناع المسلسل أنهم بدأوا بالفعل في تصوير الحلقات الأولى، ومن المتوقع أن يتم الإعلان قريبًا عن الموعد الرسمي للعرض على قناة ATV التركية.

تردد القنوات الناقلة مسلسل صلاح الدين الايوبي

وبعد أن ذكرنا موعد الموسم الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي، ينبغي أن ننوه إلى أنه سوف يتم عرض الموسم الثاني من هذا المسلسل حصريًا على قناة ATV التركية، كما يتم بثه لاحقًا على قناة الفجر الجزائرية باللغة العربية، ويمكن استقبال هذه القنوات بسهولة عبر الترددات التالية:

1- تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10696.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

2- تردد قناة الفجر الجزائرية