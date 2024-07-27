رابط مباشر .. التسجيل في الدرك الوطني في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

أعلنت وزارة الدفاع الوطنية الجزائرية عن فتح باب التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي في الجزائر لهذا العام 2024، حيث تعتبر من الأمور الهامة التي يهتم بها عدد كبير من المواطنين في الجزائر، حيث يتم قبول طلبات التسجيل بناءً على توافر عدد من الشروط والضوابط الهامة، ومن خلال هذه السطور نستعرض آلية التسجيل إلكترونيًا والضوابط المطلوبة.

التسجيل في الدرك الوطني في الجزائر 2024

وفرت الحكومة الجزائرية إمكانية التسجيل في التجنيد بصفوف الجيش الوطني الشعب، وذلك من جانب الاناث وذكور، في كافة التخصصات، حيث يتم التسجيل بخطوات بسيطة من خلال اتباع ما يلي:

في البداية يتم التوجه بالدخول بشكل مباشر موقع وزارة الدفاع الوطني.

قم بالضغط على أيقونة التسجيل.

يتم العمل على ادخال كافة البيانات الموجودة في استمارة الترشيح.

يتطلب من الموقع رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

قم بالنقر على زر الحفظ بعدما يتم ادخال كافة البيانات بشكل صحيح.

قم بعد ذلك بطباعة الاستمارة PDF وتنزيلها.

شروط التسجيل في الجيش الوطني الشعبي 2024

لكي يتم القبول في طلبات التسجيل في الجيش الوطني الشعبي في الجزائر، لابد من توافر عدد من الشروط والضوابط الهامة، والتي تتمثل فيما يلي: