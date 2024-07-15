بشرتك هتنور.. مكونات وطريقة عمل ماسك لبان الذكر والعسل الطبيعي والامن على البشرة.. فوائد مش هتتخيليها

تعد البشرة الصحية والناعمة هدفا يسعى الكثيرون لتحقيقه، واستخدام الماسكات الطبيعية يعد أحد الوسائل الفعالة لتحقيق ذلك، من بين هذه الماسكات، يأتي ماسك لبان الدكر والعسل الذي يتميز بفوائده العديدة للبشرة، فما هي هذه الفوائد؟ وكيف يمكن تحضيره بسهولة في المنزل؟ هذا ما سنستعرضه في هذا المقال.

فوائد ماسك لبان الدكر والعسل للبشرة

تفتيح البشرة: لبان الدكر يساعد في تفتيح لون البشرة وتوحيدها، مما يقلل من ظهور البقع الداكنة والتصبغات. ترطيب البشرة: العسل يعمل كمرطب طبيعي للبشرة، يساعد في الحفاظ على رطوبتها ونعومتها. مكافحة التجاعيد: يحتوي لبان الدكر على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر. علاج حب الشباب: يمتلك العسل خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يساعد في علاج حب الشباب وتقليل الالتهابات. تهدئة البشرة: يعمل الماسك على تهدئة البشرة المتهيجة وتقليل الاحمرار بفضل خصائص العسل المهدئة.

طريقة تحضير ماسك لبان الدكر والعسل

المكونات:

ملعقة صغيرة من لبان الدكر المطحون

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ماء ورد اختياري

الطريقة: