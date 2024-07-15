“استعدوا للنتيجة”.. موقع نتائجنا لينك استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول 2024 PDF عموم العراق

يجب أن يكون بحوزة الجميع خلال الفترة الحالية لينك استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول، وذلك لأنه تتبقى أيام معدودة على وقت الإعلان عن النتيجة، والتي يتم الاستعلام عنها خلال تلك الأيام من قبل العديد من الطلاب داخل العراق، وتعد عملية الاستعلام عن نتائج إلكترونيا وفرت وقت وجهد كبير على جميع الطلاب، ولم تقتصر الخدمات الإلكترونية على ذلك، بل تم توفير خدمة تقديم طلب اعتراض على النتيجة.

لينك الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي 2024

لبدء عملية الاستعلام يجب معرفة لينك استخراج نتائج السادس الاعدادي الدور الأول، والذي يتطلب بداخله تدوين بعض البيانات الشخصية للطالب، والتي تساعده في الحصول على النتيجة، لذا للوصول إلى تلك المرحلة يجب تطبيق الآتي:

يتم الانتقال أولا إلى موقع استخراج النتائج وهو موقع نتائجنا.

ثم يتم النقر على أيقونة النتائج، والتي تتواجد في الصفحة الأولى التابعة إلى الموقع.

يتم عرض صفحة جديدة تحتاج إلى تحديد المرحلة الدراسية، واختيار السادس الاعدادي.

ثم يتم تحديد نتائج الدور الأول.

تظهر النتيجة على هيئة كشوفات يتم تحميلها من خلال اختيار المحافظة المنتمي لها الطالب والنقر على زر تحميل.

بعد انتهاء تحميل كشوفات النتيجة يمكن فتحها، وبدء التصفح بداخلها والعثور على اسم الطالب والنتيجة التي حصل عليها.

موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي

عملية الاستعلام عن نتائج الصف السادس الاعدادي بدأت بعد انتهاء الاختبارات بصورة مباشرة، وذلك لمعرفة الموعد المحدد لطرح النتيجة إلى الطلاب، وتتزايد عملية الاستعلام بشكل ملحوظ جدا خلال تلك الأيام، وذلك لقرب الإعلان عنها، لذا للرد على جميع التساؤلات التي تتعلق بموعد الإعلان، أوضحت وزارة التعليم أن النتيجة سيتم الإعلان عنها إلكترونيا في نهاية شهر يوليو الحالي.

ومن المتوقع أن يكون في يوم 27 من هذا الشهر، وتم التأكيد على انتهاء عملية التصحيح لمادة الأحياء واللغة الانجليزية ومادة التربية الإسلامية، وتبقى مواد قليلة جدا لم ينتهي المعلمون من تصحيحها، لكن أيام قليلة وسيتم الانتهاء منها بالفعل.