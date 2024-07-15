ثبتها في خطوتين .. تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية نايل وعرب سات 2024

تردد قناة وناسه من اكثر ما يبحث عنه العديد من الاشخاص حيث تعتبر قناة وناسة هي واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية الفضائية المجانية، فهي بمثابة نافذة سحرية في عالم الطفولة في وسط أجواء من التشتت والضوضاء، حيث تقدم محتوى متنوع ومفيد مخصص للأطفال، يساعدهم على التطور والنمو، لذلك تحظى بشعبية كبيرة لدى معظم العائلات، ويمكن استقبالها عبر الأقمار الصناعية نايل سات والعرب سات، من خلال إدخال التردد الجديد، ابقوا معنا للاطلاع عليه.

تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية

انطلقت قناة وناسة في عام 2008، ومنذ انطلاقتها، سعت قناة وناسة إلى بث برامج متنوعة تجذب الأطفال وتساعد على تحفيز قدراتهم، حيث يمكنك متابعة جميع برامجها على شاشات التليفزيون من خلال إدخال الترددات الجديدة لها على الأقمار الصناعية، التي تكون كالآتي:

تردد قناة وناسة على نايل سات

تردد قناة وناسة: 11430

معدل الترميز: 27500

بينما معدل الاستقطاب يكون: رأسي

أما معامل تصحيح الخطأ:4/3

جودة بث القناة: HD

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد الخاص بالقناة: 11270

معدل الترميز: 27500

يكون معدل الاستقطاب: رأسي

بينما يكون معامل تصحيح الخطأ: 4/3

جودة القناة في البث: HD

مميزات قناة وناسة

إذا كنت تبحث عن قناة تلفزيونية ممتعة ومفيدة لأطفالك، فإن قناة وناسة هي الخيار الأمثل لما تتميز بمجموعة من المميزات التي تجعل الكثير من العائلات تنجذب إليها وتترك أطفالها الصغار أمامها من دون قلق، ومن بين تلك المميزات كالآتي: