نزل اغنية البندورة الحمرا.. تردد قناة طيور الجنه الجديد 2024 على نايل سات وعرب سات

قناة طيور الجنة هي واحدة من أبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، تأسست في عام 2008 على يد خالد مقداد، تختص القناة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي موجه للأطفال، يهدف إلى تنمية مهاراتهم وتعليمهم القيم والأخلاق الإسلامية بطريقة مبتكرة ومسلية.

أهداف قناة طيور الجنه

تهدف قناة طيور الجنة إلى توفير محتوى آمن وملهم للأطفال، من خلال تقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني التي تعزز التعلم من خلال اللعب تركز القناة على تقديم رسائل تربوية هادفة، تحث الأطفال على التحلي بالقيم الإنسانية النبيلة مثل الصدق، والتعاون، والإحترام.

برامج وأغاني مميزة

من بين البرامج المميزة التي تعرضها القناة، يمكن ذكر عصومي ووليد، والمغامرات الشيقة، وطيور الجنة في المزرعة، كما تشتهر القناة بأغانيها الطفولية الجذابة التي تعزز التعليم المبكر بطرق ممتعة، بعض الأغاني التي حققت شهرة واسعة تشمل بابا جاب لي بالون، وماما جابت بيبي، وأناشيد رمضان، وتمكنت قناة طيور الجنة من جذب ملايين الأطفال في جميع أنحاء العالم العربي، وأصبحت جزءا من حياتهم اليومية، تستخدم القناة منصات متعددة للوصول إلى جمهورها، بما في ذلك التلفاز، واليوتيوب، ووسائل التواصل الاجتماعي، تأثير القناة يمتد إلى خارج حدود الوطن العربي، حيث يتابعها أطفال من مختلف الجنسيات بفضل الترجمة والدبلجة إلى لغات أخرى.

تردد قناة طيور الجنه على نايل سات

اسم القمر:النايل سات

تردد القناة: 11258

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات