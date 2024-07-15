ماهو الحد الأدنى للأجور؟ .. المالية تكشف عن موعد صرف المرتبات لشهر يوليو 2024 مع قيمة كل راتب!

يعتني الكثير من المواطنين الآن في مصر بالتعرف على موعد صرف مرتبات الموظفين للشهر الحالي من يوليو 2024 وقد تم التنويه عن هذا الموعد من جانب وزارة المالية المصرية، لذا سوف نتعرف على الموعد بالتفصيل فيما يلي في هذا المقال.
موعد صرف المرتبات لشهر يوليو 2024
أوضحت وزارة المالية جميع التفاصيل التي تخص موعد صرف مرتبات الموظفين للشعر الحالي من يوليو 2024 فقد قالت الوزارة أن المواطنين سوف يكون باستطاعتهم الصرف في يوم 18 يوليو 2024، ومن الجدير بالذكر ايضا ان الوزارة قالت إنه من الممكن أن يتم الصرف من خلال الماكينات الخاصة بـ الصراف الآلي، منافذ فوري وغيرهم من الاماكن الاخرى التي اشارت اليها، وتجدر الاشارة انه فيما يخص موعد صرف مرتبات أغسطس 2024، فإن الصرف سوف يكون في اليوم الذي سيكون موافق الثاني والعشرون من شهر أغسطس 2024، أما بشأن موعد صرف مرتبات سبتمبر 2024 في الصرف سوف يكون في اليوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه 2024.
الحد الأدنى للأجور 2024
- يتقاضى الموظف بالدرجة السادسة على 6000 جنيه مصري
- كما يتقاضى الموظف بالدرجة الخامسة على 6500 جنيه مصري
- هذا بجانب أن الموظف الدرجة الرابعة يتقاضى حوالي 7000 جنيه مصري
- كما أن الموظف في الدرجة الثالثة يتقاضى حوالي 7500 جنيه مصري
- كذلك أن الموظف بالدرجة الثانية يتقاضى حوالي 8000 جنيه مصري
- هذا بالإضافة إلى الموظف بالدرجة الأولى يتقاضى حوالي 8200 جنيه مصري
- كذلك أن الموظف بدرجة المدير العام يتقاضى حوالي 9200 جنيه مصري
- الدرجة العليا يتقاضى فيها الموظف على 10200
- الدرجة الوظيفية يتقاضى فيها الموظف على 12200 جنيه مصري