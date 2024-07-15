ماهو الحد الأدنى للأجور؟ .. المالية تكشف عن موعد صرف المرتبات لشهر يوليو 2024 مع قيمة كل راتب!

يعتني الكثير من المواطنين الآن في مصر بالتعرف على موعد صرف مرتبات الموظفين للشهر الحالي من يوليو 2024 وقد تم التنويه عن هذا الموعد من جانب وزارة المالية المصرية، لذا سوف نتعرف على الموعد بالتفصيل فيما يلي في هذا المقال.

موعد صرف المرتبات لشهر يوليو 2024

أوضحت وزارة المالية جميع التفاصيل التي تخص موعد صرف مرتبات الموظفين للشعر الحالي من يوليو 2024 فقد قالت الوزارة أن المواطنين سوف يكون باستطاعتهم الصرف في يوم 18 يوليو 2024، ومن الجدير بالذكر ايضا ان الوزارة قالت إنه من الممكن أن يتم الصرف من خلال الماكينات الخاصة بـ الصراف الآلي، منافذ فوري وغيرهم من الاماكن الاخرى التي اشارت اليها، وتجدر الاشارة انه فيما يخص موعد صرف مرتبات أغسطس 2024، فإن الصرف سوف يكون في اليوم الذي سيكون موافق الثاني والعشرون من شهر أغسطس 2024، أما بشأن موعد صرف مرتبات سبتمبر 2024 في الصرف سوف يكون في اليوم الثاني والعشرين من الشهر نفسه 2024.

الحد الأدنى للأجور 2024