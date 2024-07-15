شفرات جاتا فايس سيتي عدم الموت وزيادة المال gta vice city cheats .. كلمات سر جــــامدة اتسابق قبلهم وامتلك هليكوبتر

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
شفرات جاتا فايس سيتي عدم الموت وزيادة المال gta vice city cheats .. كلمات سر جــــامدة اتسابق قبلهم وامتلك هليكوبتر
شفرات جاتا فايس سيتي عدم الموت وزيادة المال gta vice city cheats .. كلمات سر جــــامدة اتسابق قبل صحابك وامتلك هليكوبتر و أنتاج 100 دراجة 

شفرات جاتا فايس سيتي حيث لعبة GTA Vice City هي لعبة عالم مفتوح مشهورة من Rockstar Games، تمم إصدارها أول مرة في عام 2002 للكمبيوتر، وتم توفيرها لاحقًا على أجهزة الهواتف الذكية بنظام Android، تدور أحداثها في عام 1986 في مدينة Vice City المستوحاة من ميامي، حيث يتحكم اللاعب في Tommy Vercetti الذي يبدأ حياته في عالم الجريمة بعد الإفراج عنه من السجن، اللاعب ينفذ مهامًا مختلفة ويستكشف المدينة بوجود سيارات وأسلحة وشخصيات قابلة للتفاعل.

كلمة سر تقليل نجوم الشرطة

كلمة السر الخاصة بتقليل نجوم الشرطة في شفرات جاتا فايس سيتي GTA Vice City تُستخدم لخفض مستوى المطلوبية. عند استخدامها، تتوقف الشرطة عن ملاحقتك بشدة عند ارتكاب مخالفات مثل السرقة أو القتل أو تدمير الممتلكات. هذه الكلمة السرية تُخفف مستوى المطلوب بدرجة واحدة، مما يقلل من شدة الملاحقة ولكن لا يلغيها تمامًا.

  • للأجهزة Xbox: RT, RT, B, RB, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN
  • لجهاز الكمبيوتر: LEAVEMEALONE، يجب كتابة الكلمة من اليسار إلى اليمين.
  • لامتلاك 100 دراجة كتابة الرمز التالي من اليسار إلى اليمين على الكمبيوتر: FREEWAYFORANGELJOY

شفرات جاتا فايس سيتي GTA Vice City

شفرات لعبة GTA Vice City تساعد اللاعب في الحصول على أدوات معينة وخاصة، مثل سيارة القمامة والسيارات التي تستطيع السير على الماء، بالإضافة إلى زيادة سرعة السيارات وزيادة عدد المعجبين بشخصية اللاعب، مما يتيح لهم الركوب معه أو المشي بجانبه، ويمكن للشفرة أن تقيّد هذه الخاصية للإناث فقط.

شفرات جاتا سان اندرس عدم الموت ⭐⭐⭐⭐ “للكمبيوتر + بلاي ستيشن + الهاتف”.. صحة ومال وجمال GTA ⭐️⭐️⭐️⭐️

حزمة الأسلحة الثقيلة: NUTTERTOOLS
حزمة الأسلحة الخفيفة: THUGSTOOLS
حزمة الأسلحة المتوسطة: PROFESSIONALTOOLS
الصحة لأقصى مستوى: الأسبرين
التدريع الكامل: حماية دقيقة
الانتحار: ICANTTAKEITMORE
غش للمركبات على Android و iOS: غير متاح في الجدول HTML المبين
Tank: PANZER
Golf Cart: BETTERTHANWALKING
Hotring Racer: GETTHEREVERYFASTINDEED
Hearse (Romeo): THELASTRIDE
Saber Turbo (sports car): GETTHEREFAST
شاحنة لجمع القمامة: RUBBISHCAR
Limousine: ROCKANDROLLCAR
Bloodring Banger: TRAVELINSTYLE
تفجير جميع السيارات: BIGBANG
قيادة مثالية: GRIPISEVERYTHING
سيارات غير مرئية: WHEELSAREALLINEED
القوارب يمكنها الطيران: AIRSHIP
السيارات الطائرة: COMEFLYWITHME
السيارات تطفو وتسير على الماء: SEAWAYS
Huge wheels: LOADSOFLITTLETHINGS
السائقين العدوانين: MIAMITRAFFIC
Black traffic: IWANTITPAINTEDBLACK
Pink traffic : AHAIRDRESSERSCAR
جميع إشارات المرور خضراء: GREENLIGHT
أكواد غش للطقس: ممطر وعاصف:  CATSANDDOGS
مشمس:  ALOVELYDAY
الوقت يمر بشكل أسرع: LIFEISPASSINGMEBY
طقس مع بعض الغيوم: APLEASANTDAY
مع الكثير من الغيوم: ABITDRIEG
ضبابي: CANTSEEATHING
تغيير حجم القمر: اطلاق النار على القمر مع بندقية قنص
حذف مستوى البحث: LEAVEMEALONE
النساء يطاردونك ويهاجمون أعدائك: FANNYMAGNET
رفع مستوى البحث بمقدار 2 نجوم: YOUWONTTAKEMEALIVE
الظهور في الأخبار (يتطلب أكثر من 4 نجوم): CHASESTAT
العصابات جميعهم فتيات: CHICKSWITHGUNS
المشاة مسلحون: OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
النساء يدخلون إلى السيارة التي تقودها: HOPINGIRL
المشاة العدوانيون: NOBODYLIKESME
الاضطرابات: FIGHTFIGHTFIGHT
حركة سريعة: ONSPEED
الحركة البطيئة: BOOOOOORING

 

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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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