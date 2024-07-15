شفرات جاتا فايس سيتي عدم الموت وزيادة المال gta vice city cheats .. كلمات سر جــــامدة اتسابق قبلهم وامتلك هليكوبتر

شفرات جاتا فايس سيتي حيث لعبة GTA Vice City هي لعبة عالم مفتوح مشهورة من Rockstar Games، تمم إصدارها أول مرة في عام 2002 للكمبيوتر، وتم توفيرها لاحقًا على أجهزة الهواتف الذكية بنظام Android، تدور أحداثها في عام 1986 في مدينة Vice City المستوحاة من ميامي، حيث يتحكم اللاعب في Tommy Vercetti الذي يبدأ حياته في عالم الجريمة بعد الإفراج عنه من السجن، اللاعب ينفذ مهامًا مختلفة ويستكشف المدينة بوجود سيارات وأسلحة وشخصيات قابلة للتفاعل.

كلمة سر تقليل نجوم الشرطة

كلمة السر الخاصة بتقليل نجوم الشرطة في شفرات جاتا فايس سيتي GTA Vice City تُستخدم لخفض مستوى المطلوبية. عند استخدامها، تتوقف الشرطة عن ملاحقتك بشدة عند ارتكاب مخالفات مثل السرقة أو القتل أو تدمير الممتلكات. هذه الكلمة السرية تُخفف مستوى المطلوب بدرجة واحدة، مما يقلل من شدة الملاحقة ولكن لا يلغيها تمامًا.

للأجهزة Xbox: RT, RT, B, RB, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN

لجهاز الكمبيوتر: LEAVEMEALONE، يجب كتابة الكلمة من اليسار إلى اليمين.

لامتلاك 100 دراجة كتابة الرمز التالي من اليسار إلى اليمين على الكمبيوتر: FREEWAYFORANGELJOY

شفرات جاتا فايس سيتي GTA Vice City

شفرات لعبة GTA Vice City تساعد اللاعب في الحصول على أدوات معينة وخاصة، مثل سيارة القمامة والسيارات التي تستطيع السير على الماء، بالإضافة إلى زيادة سرعة السيارات وزيادة عدد المعجبين بشخصية اللاعب، مما يتيح لهم الركوب معه أو المشي بجانبه، ويمكن للشفرة أن تقيّد هذه الخاصية للإناث فقط.