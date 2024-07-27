“أطفالك هيبقوا أذكياء ومبسوطن” قناة طيور الجنة بيبي 2024 بتعلم وتسلي في نفس الوقت

يتساءل الكثير من الأمهات والآباء عن تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 حيث أنها تعتبر واحدة من أشهر وأفضل قنوات الأطفال التي تم إطلاقها منذ حوالي 15 عامًا، وفي هذه الفترة تمكنت قناة طيور الجنة من تحقيق نجاح كبير جدًا وانتشار واسع في مختلف أنحاء العالم وبالتحديد في الدول العربية، والجدير بالذكر أن القناة تنفرد بعرض مجموعة من الأناشيد والأغاني المميزة التي يحبها الأطفال، بالإضافة إلى باقة من البرامج المفيدة وأيضًا الرسوم المتحركة التي نالت إعجاب الأطفال، كما أن القناة تقدم برامج تحفيزية للأطفال وبرامج توعية تساعد في مدهم بالكثير من المعلومات عن الأخلاق والقيم والصحة والدين وغيرهم، وسوف نذكر لكم التردد الخاص بهذه القناة بشكل مفصل خلال مقالنا.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024

يمكن تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي 2024 بكل سهولة ويسر، حتى يستمتع أطفالك بمشاهدة محتوى مميز يمكنهم من التعلم وأيضا الاستمتاع بوقت ترفيهي ممتع طوال اليوم، وذلك من خلال استقبال القناة على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب: أفقي H .

معامل تصحيح الخطأ : ¾.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

أما في حالة كنت ترغب في تثبيت هذه القناة على القمر الصناعي عرب سات، فيجب العلم أن إدارة القناة قد عملت على توفير تردد آخر يمكن للآباء تنزيل القناة من خلاله على القمر المخصص لدول الخليج العربي، وذلك حرصًا من الإدارة على أن يستفيد جميع الأطفال من مختلف الدول العربية ويتمثل هذا التردد فيما يلي:

التردد: 11315.

الاستقطاب:عمودي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

برامج قناة طيور الجنة 2024

تقوم قناة طيور الجنة بعرض مجموعة من البرامج الهادفة، بالإضافة إلى الأغاني المميزة التي يحبها الأطفال ومن أبرزها ما يلي: