بدأ العد التنازلي.. موعد صرف الضمان المطور الدفعة 32 لشهر أغسطس 2024 مع طريقة الاستعلام عن الأهلية

لقد أصدرت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية بيان هام لتوضيح موعد صرف الضمان المطور الدفعة 32 أغسطس 2024، وشروط الضمان الاجتماعي المطور 1446، حيث أن معاش الضمان الاجتماعي المطور مقدم فقط للأسر الأكثر احتياجًا، تابعونا نتعرف موعد الدفعة المقبلة وبعض التفاصيل الأخرى الهامه.

موعد صرف الضمان المطور الدفعة 32

في هذا السياق قد أوضحت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية أن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور هو ثابت في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وبالنسبة لموعد صرف الدفعة رقم 32 الخاصة بشهر أغسطس فسوف يكون هذا في تاريخ 26 من محرم لعام 1446 والذي يأتي بالتزامن مع التاريخ الميلادي واحد من شهر أغسطس الخميس.

الاستعلام عن أهلية الضمان المطور 1446

بعد أن تعرفنا على موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 32 عن شهر أغسطس نحن الآن بصدد معرفة الخطوات اللازمة للاستعلام عن أهلية الضمان وفقا لما أوضحته وزارة الموارد البشرية بالمملكة، حيث تظهر نتيجه الأهلية في تاريخ 27 من الشهر الميلادي وإليكم طريقة الاستعلام عن النتيجة:

بداية يتم الدخول على موقع الضمان الاجتماعي عبر الرابط الرسمي من هنا.

ثانيا يتم تسجيل بيانات الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم المرور.

ثالثا لابد وأن يتم النقر على أيقونة الأهلية وبعدها النقر على أيقونة الاستحقاق.

رابعا يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن الأهلية المنتظرة.

أخيراً يتم الانتظار اللحظات وسوف تظهر النتيجه سواء بالقبول أو الرفض.

حالات رفض طلب الضمان الاجتماعى المطور

هناك بعض الحالات التي يتم فيها رفض الطلب المقدم على معاش الضمان الاجتماعي المطور كالتالي: