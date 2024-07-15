“بمزايا خطيرة” .. تعرف علي مواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max واكتشف أهم مزاياه

إسلام رمضان تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
“بمزايا خطيرة” .. تعرف علي مواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max واكتشف أهم مزاياه
هاتف iPhone 15 Pro Max

يمثل هاتف iPhone 15 Pro Max ذروة الابتكار في عالم الهواتف الذكية، مقدما من شركة أبل التي لطالما كانت رائدة في هذا المجال، يأتي هذا الجهاز بمعالج Apple A17 Pro سداسي النواة، الذي يعمل بتكنولوجيا 3 نانومتر المتقدمة، مما يوفر أداء استثنائيا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، يأتي الهاتف بخيارات تخزين متعددة تصل إلى 1 تيرابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا، مما يضمن تجربة سلسة حتى مع أثقل التطبيقات، وفيما يأتي سوف نعرض تفاصيل الهاتف بكل دقة

مواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max

الميزة التفاصيل
الشبكات يدعم 2G, 3G, 4G, 5G
الخامات زجاج مع إطار من التيتانيوم
الأبعاد والوزن 159.9×76.7×8.3 ملم، 221 جرام
مقاومة الماء والغبار IP68 حتى 6 متر لمدة 30 دقيقة
الشاشة LTPO Super Retina XDR OLED، 6.7 إنش، 1290×2796 بكسل، 460 بكسل/إنش، Always On Display، 120Hz، HDR10، Dolby Vision، Ceramic Shield glass، سطوع 2000 شمعة
الذاكرة 256/512/1TB جيجا بايت مع 8 جيجا رام
المعالج Apple A17 Pro، تكنولوجيا 3 نانو، Apple GPU 6-core graphics
الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل، F/1.9، Face ID
الكاميرا الخلفية 48 ميجا بكسل، F/1.8، OIS + 12 ميجا بكسل، F/2.8، 5X زوم، 25X ديجتال، OIS + 12 ميجا بكسل، F/2.2، TOF 3D، فلاش ليد
تصوير الفيديو 4K (24/25/30/60fps)، FHD 1080p (25/30/60/120fps)
الصوت ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء، سماعات ستيريو
الاتصال Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، Dual-band، hotspot، Bluetooth 5.3، A2DP، LE، GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS
الأمان بصمة الوجه، مستشعرات التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب، الضغط الجوي
البطارية 4422 مللي أمبير، شحن سريع 20 واط، MagSafe 15 واط، Qi 7.5 واط
المنافذ USB Type C 3.0

مميزات هاتف iPhone 15 Pro Max

  • يتميز الهاتف بمنفذ USB من النوع C الإصدار 3.0، مما يوفر سرعات نقل بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية.
  • تجربة الأداء العالي مضمونة مع المعالج الرائد A17 Pro من آبل، المصمم بتقنية 3 نانومتر، والذي يقدم تجربة لعب استثنائية.
  • استمتع بصوت غامر مع السماعات الستيريو التي تقدم تجربة صوتية مميزة.
  • يأتي الهاتف بإطار من التيتانيوم القوي والخفيف، ويتمتع بمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IP68.
  • توفر الكاميرات أداء متميزا في التقاط الصور والفيديو، مع تحسينات في الكاميرا الـ Ultra Wide وقدرات التقريب في إصدار Pro Max.
  • شاشة العرض مذهلة كما هو متوقع، مع درجة سطوع عالية ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وأدنى حواف ممكنة.
  • تم إعادة تصميم زر الصمت ليصبح قابلا للتخصيص، حيث يمكنك تعيينه لفتح تطبيق معين أو تنفيذ أوامر محددة على الهاتف.
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معلومات الكاتب
إسلام رمضان

حاصل على ليسانس «أصول دين» جامعة الأزهر، أحب متابعة الأخبار والكتابة عنها والبحث بشكل واسع عن كل كلمة في الخبر

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