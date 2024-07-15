“بمزايا خطيرة” .. تعرف علي مواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max واكتشف أهم مزاياه

يمثل هاتف iPhone 15 Pro Max ذروة الابتكار في عالم الهواتف الذكية، مقدما من شركة أبل التي لطالما كانت رائدة في هذا المجال، يأتي هذا الجهاز بمعالج Apple A17 Pro سداسي النواة، الذي يعمل بتكنولوجيا 3 نانومتر المتقدمة، مما يوفر أداء استثنائيا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة، يأتي الهاتف بخيارات تخزين متعددة تصل إلى 1 تيرابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا، مما يضمن تجربة سلسة حتى مع أثقل التطبيقات، وفيما يأتي سوف نعرض تفاصيل الهاتف بكل دقة

مواصفات هاتف iPhone 15 Pro Max

الميزة التفاصيل الشبكات يدعم 2G, 3G, 4G, 5G الخامات زجاج مع إطار من التيتانيوم الأبعاد والوزن 159.9×76.7×8.3 ملم، 221 جرام مقاومة الماء والغبار IP68 حتى 6 متر لمدة 30 دقيقة الشاشة LTPO Super Retina XDR OLED، 6.7 إنش، 1290×2796 بكسل، 460 بكسل/إنش، Always On Display، 120Hz، HDR10، Dolby Vision، Ceramic Shield glass، سطوع 2000 شمعة الذاكرة 256/512/1TB جيجا بايت مع 8 جيجا رام المعالج Apple A17 Pro، تكنولوجيا 3 نانو، Apple GPU 6-core graphics الكاميرا الأمامية 12 ميجا بكسل، F/1.9، Face ID الكاميرا الخلفية 48 ميجا بكسل، F/1.8، OIS + 12 ميجا بكسل، F/2.8، 5X زوم، 25X ديجتال، OIS + 12 ميجا بكسل، F/2.2، TOF 3D، فلاش ليد تصوير الفيديو 4K (24/25/30/60fps)، FHD 1080p (25/30/60/120fps) الصوت ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء، سماعات ستيريو الاتصال Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e، Dual-band، hotspot، Bluetooth 5.3، A2DP، LE، GPS، GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS الأمان بصمة الوجه، مستشعرات التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب، الضغط الجوي البطارية 4422 مللي أمبير، شحن سريع 20 واط، MagSafe 15 واط، Qi 7.5 واط المنافذ USB Type C 3.0

مميزات هاتف iPhone 15 Pro Max