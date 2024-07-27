بخطوات بسيطة وسهولة.. تعرف على رابط التسجيل في برنامج حافز 1445

برنامج حافز طاقات هو أحد البرامج الرائدة في السعودية، ويهدف إلى دعم الباحثين عن عمل من خلال تقديم مساعدات مالية ودورات تدريبية متخصصة لتعزيز فرصهم في سوق العمل، وسوف نبين لكم كافة تفاصيل التسجيل في برنامج حافز 1445، بما في ذلك الشروط اللازمة للحصول على الدعم لضمان نجاح عملية التسجيل، ويمكن للمستفيدين الاستعلام عن أهليتهم للحصول على الإعانة المالية الشهرية.

التسجيل في برنامج حافز 1445

يمكنك التسجيل في برنامج حافز الجديد عبر إتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط موقع طاقات.

إذا لم يكن لديك حساب على الموقع، أنشئ حسابًا جديدًا بالضغط على أيقونة “تسجيل جديد”.

قم بإدخال بياناتك الخاصة مثل الاسم، الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، والبريد الإلكتروني.

بعد اتمام التسجيل، سوف تصلك رسالة نصية على رقم الجوال تحتوي على رمز التفعيل.

بعد تفعيلك للحساب، قم بإضافة العنوان، المؤهلات، والخبرات.

اضغط على قسم “البرامج”، ثم اختر “حافز البحث عن عمل”.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

واقرأ الشروط بعناية ووافق عليها.

ثم أرسل الطلب.

الشروط المطلوبة للتسجيل في حافز طاقات

هناك بعض الشروط المطلوب توافرها للتسجيل في برنامج حافز طاقات منها ما يلي: