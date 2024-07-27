احصل على تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024

يهتم الكثير من الناس، باختلاف أعمارهم، بمتابعة الرياضات المختلفة، ويسعون للعثور على القناة المميزة التي تهتم بعرض مختلف الرياضات عبرها لمشاهدة هذه الأحداث، وتعتبر قناة أون تايم سبورت واحدة من أفضل القنوات المتاحة التي يمكن مشاهدة المحتوى الرياضي من خلالها فهي تتمتع بشعبية واسعة في جميع أنحاء العالم، كما تقدم بثًا مباشرًا لجميع المباريات، بما في ذلك مباريات الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر، كما تضم مجموعة من الإعلاميين المميزين الذين يقدمون تغطية رياضية شاملة.

برامج قناة أون تايم سبورت 2024

تعتبر قناة أون تايم سبورت من أفضل القنوات الرياضية، حيث توفر مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية، بالإضافة إلى تقديم الأخبار والتحليلات المتعلقة بالمباريات ونجوم الرياضة، ومن أبرز برامجها “سوبر ليج” الذي يقدمه محمد المحمودي، و”ملعب أون تايم” مع سيف زاهر، بالإضافة إلى برنامج “القاهرة باريس” الذي يقدمه إبراهيم المزين، وهذا إلى جانب العديد من البرامج الأخرى.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024

يمكنكم متابعة قناة أون تايم سبورت من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات .

التردد: 12245 .

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500 .

معدل تصويب الخطأ: 5/6 .

الجودة:HD .

طريقة تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2024

يمكنكم تنزيل قناة أون تايم سبورت من خلال إتباع الخطوات التالية: