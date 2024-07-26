فرح أطفالك في الصيف.. تردد قناة طيور الجنة 2024 على النايل سات لمتابعة أجمل برامج الأطفال

يحظى برنامج “طيور الجنة” بشعبية واسعة بين الأطفال في جميع أنحاء العالم العربي، فقد انطلقت قناة طيور الجنة الفضائية عام 2008، وسرعان ما استطاعت أن تكتسب قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل محتواها الترفيهي الجذاب والمتنوع الذي يلبي احتياجات الأطفال وأذواقهم، تعد قناة طيور الجنة من أفضل القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تقدم برامج وأناشيد هادفة ومسلية تساعد على تسلية الأطفال وتنمية مهاراتهم في أوقات الفراغ ونظرًا لهذه المكانة المرموقة التي تحظى بها القناة، يبحث الكثير من الأمهات باستمرار عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة ولذا سنعرض في هذا المقال التردد الحالي للقناة وأبرز ما تقدمه من محتوى متميز.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على أبرز الأقمار الصناعية:

خلال السنوات الماضية، حققت قناة طيور الجنة نجاحًا كبيرًا وحصدت العديد من الجوائز والتكريمات، مما جعلها من أفضل القنوات الموجهة للأطفال في الوطن العربي ويسعى الكثير من الأمهات والآباء إلى متابعة هذه القناة المحببة لدى الأطفال، لذا من الأهمية معرفة تردد قناة طيور الجنة الحديث على أبرز الأقمار الصناعية.

تردد قناة طيور الجنة على نايل سات:

بالنسبة لقمر نايل سات، يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة على التالي:

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات:

أما على قمر عرب سات، فيمكن ضبط تردد القناة على التالي:

التردد: 11310

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

مميزات قناة طيور الجنة