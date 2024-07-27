ما هي شروط التقديم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لعام 1446 وكيفية التسجيل

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تُعد واحدة من أعرق الجامعات في المملكة العربية السعودية، وتحتل مكانة متميزة بين الجامعات العالمية تشتهر الجامعة بتقديم برامج أكاديمية متطورة في مجالات الهندسة، العلوم، الإدارة، وتقنية المعلومات مع اقتراب عام 1446، يسعى العديد من الطلاب للحصول على فرصة الانضمام إلى هذه المؤسسة المرموقة.

شروط التقديم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لعام 1446

يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بتقدير جيد جدا على الأقل.

يشترط أن يكون لدى المتقدم درجات مرتفعة في المواد العلمية مثل الرياضيات، الفيزياء، والكيمياء.

يجب أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبار القدرات العامة الذي ينظمه المركز الوطني للقياس.

يشترط أن يكون المتقدم قد اجتاز اختبار التحصيلي بنجاح.

يجب أن يكون لدى المتقدم هوية وطنية سارية المفعول.

يتعين على المتقدم تقديم سجل أكاديمي يحتوي على تفاصيل الدرجات التي حصل عليها في المرحلة الثانوية.

يجب أن يقدم المتقدم خطاب توصية من أحد المدرسين أو المشرفين الأكاديميين السابقين.

طريقة التسجيل في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لعام 1446

يجب على المتقدم زيارة الموقع الرسمي ل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .

يقوم المتقدم بإنشاء حساب شخصي على الموقع باستخدام بياناته الشخصية.

بعد إنشاء الحساب، يتعين على المتقدم تعبئة استمارة التقديم الإلكترونية بمعلوماته الأكاديمية والشخصية.

يتعين على المتقدم رفع الوثائق المطلوبة مثل شهادة الثانوية، سجل الدرجات، الهوية الوطنية، وخطاب التوصية عبر النظام الإلكتروني.

يجب على المتقدم التأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة والوثائق المرفوعة.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تفتح أبوابها سنويا لاستقبال نخبة من الطلاب الطموحين الذين يسعون لبناء مستقبلهم الأكاديمي والمهني في بيئة تعليمية متميزة من خلال الالتزام بالشروط والمتطلبات وتطبيق النصائح المذكورة، يمكن للمتقدمين زيادة فرص قبولهم والانضمام إلى هذه الجامعة العريقة في عام 1446.