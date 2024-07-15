رابط الإستعلام عن كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 في العراق من خلال منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في دولة العراق عن إتاحة إمكانية الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية، وقد جاء ذلك من خلال بيان رسمي تم التصريح عنه من قبل، ودعم الرعاية الإجتماعية واحد من أبرز البرامج التي تهدف إلى تقديم الدعم، والذي أطلقت الحكومة العراقية لمساندة كافة الأسر محدودة الدخل، وذلك من أجل النهوض بمستوى معيشتهم للأفضل.

الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية

يمكنك الإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية أون لاين بشكل يسير، باتباع ما يلي من خطوات محددة:

ادخل على منصة مظلتي الرسمية.

قم بتسجيل الدخول.

اضغط على تبويب “الرعاية الإجتماعية”.

حدد الوجبة التي تريد الإستعلام عنها.

اختر المحافظة التابع لها الشخص.

املأ كل البيانات اللازمة في بالحقول المعدة لذلك المخصصة بصورة صحيحة.

اكبس على زر “بحث”، ثم انتظر قليلاً حتى يكتمل تحميل الملف.

شروط الحصول على دعم الرعاية الإجتماعية

كشفت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن مجموعة المعايير التي ينبغي استيفائها من قبل المتقدم للاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، والتي جاءت كالتالي: