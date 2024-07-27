امكانيات لا تعقل.. إليك سعر ومواصفات هاتف Realme GT Neo6 SE

يعتبر هاتف Realme GT Neo6 SE من الهواتف الذكية المتميزة في فئته، حيث يجمع بين الأداء القوي والتصميم العصري يأتي الهاتف بشاشة منحنية من نوع LTPO AMOLED بحجم 6.78 إنش، توفر جودة عرض استثنائية بدقة 1264×2780 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120Hz، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة وغامرة يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3 المتطور من كوالكوم، مما يتيح أداء سريعا وسلسا للألعاب والتطبيقات

مواصفات هاتف Realme GT Neo6 SE

المواصفات التفاصيل شبكات الاتصال يدعم 2G، 3G، 4G، 5G الأبعاد والوزن 162 × 75.1 × 8.7 ملم، الوزن 191 جرام الخامات بلاستيك مقاومة الماء مقاوم لطرطشة الماء بشهادة IP65 الشاشة نوع LTPO AMOLED، بحجم 6.78 إنش، جودة 1264 × 2780 بكسل، كثافة بكسلات 450 بكسل لكل إنش، معدل تحديث 120Hz، دعم HDR، سطوع عالي 6000 شمعة (الفعلي حوالي 1650 شمعة) الإصدارات – 256 جيجا بايت UFS 4.0 + 8 جيجا بايت LPDDR5X<br>- 256 جيجا بايت UFS 4.0 + 12 جيجا بايت LPDDR5X<br>- 256 جيجا بايت UFS 4.0 + 16 جيجا بايت LPDDR5X<br>- 512 جيجا بايت UFS 4.0 + 16 جيجا بايت LPDDR5X التخزين القابل للتوسيع غير مدعوم

سعر هاتف Realme GT Neo6 SE

يعتبر هاتف Realme GT Neo6 SE خيارا جذابا للمشترين بفضل تسعيريه المميز الذي يلبي احتياجات مختلف المستخدمين في الصين، يتوفر الهاتف في مصر، بالأسعار تبدأ من 19000 جنيه للنسخة 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، وتصل إلى 22000 جنيه للنسخة ذات الذاكرة العشوائية 16 جيجا بايت، في حين تعرض النسخة 512 جيجا بايت مع 16 جيجا بايت رام بسعر 24500 جنيه جميع النسخ تأتي مع ضمان دولي وتعتبر خيارات ممتازة في فئتها السعرية.