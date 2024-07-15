هاتف الغلابه للناس الغلابه.. مواصفات ومميزات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 وحش الفئه الاقتصادية

قامت شركة سامسونج بالإعلان عن تليفون Samsung Galaxy Z Fold 6، فيعتبر هذا الهاتف من أقوى الهواتف التي لديها مواصفات وأيضًا تقنيات عالية الجودة ويبحث عنها الكثير فيتميز بأنه قام ولديه تصميم فاخر من خلال شكل الكاميرا وأيضًا الإطار الخاص به هادئ بالإضافة أنه يتواجد به شاشتين سواء كانت خارجية أو داخلية بسطوح يصل إلى 2600 شمعة، يدعم هذا الهاتف مميزات الذكاء الحديثة كما أنه يتواجد به أداء قوي يصل إلى Snapdragon 8 Gen 3 فيعتبر من أقوى التليفونات في هذا الوقت الحالي كما يتواجد به بطارية تصل سعتها إلى 4400 ملي.

ما هي مواصفات هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6

يتواجد لدى هذا الهاتف العديد من المواصفات ومن أهمها ما يلي:

يتواجد الهاتف خاصية NFC.

عندما يكون الهاتف بعدم طي يكون أبعاده حوالي 5×132.6×5.6 ملم.

عندما يتم طي الهاتف تكون أبعاده 5×68.1×12.1 ملم.

يكون نسبة التليفون حوالي 239 جرام.

كما يدعم شبكة 3g, 4g, 5g.

يأتي التراز أول ذاكرة داخلية تصل سعتها حوالي 256 جيجا وذاكرة عشوائية تصل حجمها إلى 12 جيجا.

النسخة الثانية تكون سعتها 512 جيجا وذاكرة تصل إلى 12 جيجا.

عيوب Samsung Galaxy Z Fold 6

يتواجد لدى هذا الهاتف العديد من العيوب ومنها: