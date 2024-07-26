كيفية التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر 2024 minha anem dz الوكالة الوطنية للتشغيل

تسعى الحكومة الجزائرية إلى تقديم دعم مادي للسيدات الغير عاملات في البلاد، وقد أطلقت الدولة مؤخرًا برنامج “منحة المرأة الماكثة” من خلال موقعها الرسمي، بهدف المساهمة في تحسين مستوى دخل هذه الفئة وتخفيف العبء المالي عنهم، ووضعت الوزارة المعنية مجموعة من الشروط والضوابط للتأكد من وصول هذا الدعم إلى مستحقيه ويأتي هذا البرنامج التنموي في إطار جهود الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا. وستتناول هذه المقالة تفاصيل هذه المنحة وشروط الاستفادة منها.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

فيما يلي شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر:

يجب أن تكون المتقدمة للمنحة جزائرية الجنسية وتقيم بشكل دائم في الجزائر.

يشترط أن لا يكون للمرأة أي مصدر دخل أو عمل، وألا تكون حاصلة على شهادة جامعية.

على المتقدمة إثبات أن زوجها ليس لديه دخل ثابت أو عمل منتظم.

طلبت الحكومة من النساء الأرامل أو المطلقات التسجيل للحصول على النفقة، وتقديم المستندات التي تثبت حالتهم الاجتماعية.

التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت

في إطار سياسة الحكومة الجزائرية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين وتقديم الدعم للمرأة، أطلقت الدولة برنامج منحة المرأة الماكثة بالبيت لعام 2024 وهذه المنحة موجهة للنساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و40 عامًا وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات المتنوعة لهم للتسجيل في هذه المنحة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل. اختيار خدمة منحة المرأة في المنزل من القائمة الرئيسية للخدمات الإلكترونية. تحديد الولاية التي ينتمي إليها المرشح. إدخال جميع البيانات الشخصية والمهنية والتعليمية في نموذج البيانات. التأكد من دقة البيانات والموافقة على الشروط والأحكام. الضغط على زر إرسال الطلب وإرفاق الملفات المطلوبة.

بعد استكمال هذه الخطوات، سيتم التواصل مع المستفيد المستحق للمنحة عبر الرسائل النصية القصيرة على رقم الهاتف المسجل في الطلب.