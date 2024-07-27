“أحلى وقت مع أحلى أغاني لولو” استقبل الآن تردد قناة وناسة بيبي الجديد 2024 على جميع الأقمار

الأطفال دائمًا يحبون مشاهدة البرامج المتنوعة والرسوم المتحركة التي تعتبر من عوامل الجذب الهامة لهم في هذا السن الصغير لذلك يحرص الآباء على البحث عن تردد قناه توفر لهم هذا المحتوى الجذاب، وبالتالي فإن قناة وناسة هي الخيار المناسب لجميع الأطفال وجميع الآباء حيث توفر لهم مجموعة من الأغاني الممتعة والبرامج المتميزة والمغامرات التي تعرضها لهم شخصية لولا الشخصية الرئيسية في القناة وأخوها وأيضًا أصدقائها، لذلك نجد الأطفال دائمًا يرغبون في مشاهدة هذه القناة باستمرار لأنها توفر لهم كل ما يحتاجون إليه من متعة وتسلية ومرح وأيضًا تعليم.

تردد قناة وناسة

قناة وناسة من أبرز القنوات الفضائية التي يحبها الأطفال لأنها توفر لهم معلومة بسيطة من خلال الرسوم المتحركة والأغاني والأناشيد الممتعة التي يحفظونها عن ظهر قلب لأنها سهلة الكلمات وبالتالي يسهل عليهم حفظها، لذلك يمكن اضافة تردد القناة وضبطها على جميع أجهزة الرسيفر بمختلف الأقمار الصناعية، وبالتالي بإمكانكم اضافة الإحداثيات التالية مع اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تساعدك على تثبيت القناة:

تردد وناسة نايل سات

يمكن تثبيت قناة وناسة على القمر نايل سات من خلال اضافة القيم التالية:

التردد: 11470.

استقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد وناسة عرب سات

أيضًا يمكن تثبيت القناة من خلال العرب سات وذلك بإضافة بعض القيم التي نوفرها لكم في النقاط التالية:

التردد: 11270.

الإستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة حفظ القناة على جهاز الريسيفر

ينبغي اتباع مجموعة من الخطوات تبدأ باحضار الريموت كنترول ثم التوجه إلى قائمة إعدادات الجهاز، وبعد ذلك يتم تنفيذ الخطوات التالية: